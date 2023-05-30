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الكويت.. مطالب باستثناء أطباء 6 جنسيات من قرار إيقاف أذونات العمل
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الكويت.. مطالب باستثناء أطباء 6 جنسيات من قرار إيقاف أذونات العمل

الكويت.. مطالب باستثناء أطباء 6 جنسيات من قرار إيقاف أذونات العمل

الكويت.. مطالب باستثناء أطباء 6 جنسيات من قرار إيقاف أذونات العمل
٠٨:٤٠:٠٧ م، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

طالب اتحاد أصحاب المهن الطبية بالكويت، باستثناء أطباء من 6 جنسيات من قرار إيقاف أذونات العمل.

أطباء من 6 جنسيات

ونقلت صحيفة السياسة الكويتية عن رئيس “الاتحاد”، أنه خاطب وزارة الداخلية لاستثناء الأطباء المصريين والجنسيات المحظورة (الباكستان – اليمن – إيران – لبنان – سورية) من قرارات الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن ايقاف أذونات العمل والحصول على “عدم ممانعة”.

 

 

لقاء وكيل الداخلية

وأضاف المسؤول الكويتي، عقب لقائه وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، إن وفد الاتحاد طالب الفريق البرجس باستثناء الأطباء من هذه القرارات نظرا لحاجة القطاع الأهلي الملحة للكوادر الطبية.

وأشار إلى أن الكثير منهم سبق وعمل في الكويت قبل جائحة كورونا وعلى دراية تامة بطبيعة العمل الطبي فيها.

ونوه المسؤول بتعاون الفريق البرجس ووزارة الداخلية للوقوف إلى جانبهم وتعهدهم بتذليل العقبات أمامهم بما يتناسب مع اللوائح والقوانين المعمول بها في البلاد.

وأكد على البرجس أن وزارة الداخلية لا تمانع ذلك، وأن أي موافقة منها هى أمنية فقط، بينما تتولى الهيئة العامة للقوى العاملة مهمة اصدار الإقامات وأذونات العمل، مشددا ضرورة التحدث مع وزير الصحة لمناقشة الأمر في مجلس الوزراء.

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الكلمات الدلالية:
أذونات العمل أطباء مصريين الداخلية الكويتية الكويت

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