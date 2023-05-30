جولة لتطوير القطاع غير الربحي بالمدينة.. وإطلاق المنصة التعريفية لبرنامج الاستثمار الاجتماعي في المدينة المنورة

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، انطلاق أعمال المنصة التعريفية لبرنامج تحدي الاستثمار الاجتماعي “Impacthon”.

وتهدف المنصة إلى تمكين منظومة الاستثمار الاجتماعي من خلال ابتكار الحلول الاجتماعية عبر إقامة معسكرات تطبيقية متخصصة في المجال وتحويلها إلى مشاريع واقعية، وذلك خلال رعاية سموه جولة تطوير القطاع غير الربحي التي ينظمها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على مستوى المنطقة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.

أهداف المنصة التعريفية

وتستهدف المنصة التعريفية للتحدي الاجتماعي، أيضا التعريف بمعسكر الاستثمار الاجتماعي النوعي ليأتي برنامج المنافسة الوطنية الاجتماعية في إطار تعزيز الابتكار في الأفكار الاستثمارية ووضع الحلول للتحديات التي تواجه القطاع غير الربحي.

في حين يستهدف المعسكر الاجتماعي، فئة رواد الأعمال والرواد الاجتماعيين بالإضافة إلى المبتكرين في العلوم الاجتماعية والاستثمار الاجتماعي ومنسوبي القطاع الاجتماعي وطلاب وطالبات الجامعات، وحدد المركز الوطني للقطاع غير الربحي مجموعة من المجالات في التحدي الاجتماعي تشمل الخدمة المجتمعية والتعليم والبيئة والصحة والإسكان وقطاع الحج والعمرة بالإضافة إلى الشأن الثقافي ومسار الطاقة البديلة.

وعلى صعيد متصل، رعى سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة، توقيع 10 اتفاقيات في إطار خطة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لتعزيز الشراكات البينية بهدف تنمية وتطوير القطاع.

جولة لتطوير القطاع غير الربحي

ويستهدف المركز من خلال جولة تطوير القطاع غير الربحي إلى التعريف بالخدمات المقدمة للمستهدفين ومجالات التطوير فضلاً عن استعراض الممكنات والمعارف المتعلقة بمجالات التطوير، وخلق مجموعة من الشراكات الجديدة، إضافة إلى تطوير وتمكين الجمعيات الأهلية، والصناديق العائلية، والمؤسسات الأهلية.

وكانت أعمال جولة تطوير القطاع في المنطقة قد حظيت بحضور أكثر من 230 شخص ومشاركة 111 جمعية، فيما وقّع مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة “7” اتفاقيات مع كل من مركز مهارات للعمل التطوعي، ومنافذ للعمليات الإلكترونية، كما عقد مجلس الجمعيات اتفاقية مع مجموعة مكاتب للاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة الموحدة، بالإضافة إلى شركة المتحدة الخليجية للاستشارات الصناعية، وكذلك جمعية أسرتي بالمدينة المنورة، ومنصة مستشارك.

وامتدت اتفاقيات جولة تطوير القطاع بالمنطقة لتشمل اتفاقية بين جمعية ضيافة المدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين، ومؤسسة سليمان أبانمي الأهلية، واتفاقية بين جمعية الدعوة والإرشاد، وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة، إضافة إلى تعاون بين وقف حياة لغسيل الكلى، وشركة المدينة الطبية.

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