سفير المملكة في لبنان يُغرد بعد ساعات من تحرير مشاري المطيري.. ماذا قال؟

تواصل- فريق التحرير:

قال سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري، إن أمنُ المواطنِ أولَوِيَةٌ قُصوَى وَقيمةٌ أصيلةٌ لا يمكنُ التنازلُ عنها أو المُساوَمةُ عليها أو حتى التجادلُ حولَ أهميّتُها ومركزيّةُ قيمتِها.

أمنُ المواطنِ السعوديِّ أولَوِيَةٌ قُصوَى وَقيمةٌ أصيلةٌ لا يمكنُ التنازلُ عنها أو المُساوَمةُ عليها أو حتى التجادلُ حولَ أهميّتُها ومركزيّةُ قيمتِها…#السعودية 🇸🇦 — Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) May 30, 2023

تحرير المواطن

وجاء تعليق السفير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عقب ساعات من إعلان نجاح الأجهزة الأمنية في لبنان من تحرير المواطن المختطف والقبض على 9من المتهمين.

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، أن القيادة في المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، تولي اهتماماً بالغاً بكل مواطن خارج أراضيها، وداخل العمق السعودي، وهذا الحرص يعد من أولويات المملكة.

الوزير يكشف التفاصيل من السفارة

وتقدم بخاري خلال استقباله لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في مقر السفارة ببيروت، بعد نجاح عملية تحرير المواطن ، بالشكر والتقدير لقيادة الجيش اللبناني وجميع الأجهزة الأمنية، التي نجحت بإشراف الوزير المولوي، بتنفيذ عملية التحرير، بكل سرعة واحترافية، مشيرًا إلى أن المواطن خضع لفحوص طبية وهو بخير.

حفظ الأمن

وشدد السفير بخاري على أن الجهود الأمنية المبذولة، تؤكد حرص السلطات اللبنانية على تأمين توفير كل السبل لحفظ الأمن.

وزير الداخلية اللبناني

من جهته أشار الوزير مولوي إلى أن التنسيق كان دائمًا ومتواصلًا مع السفير بخاري، طيلة فترة عملية الاختطاف، وخلال كل الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها لإنهاء هذه العملية بشكل سريع.

ولفت المولوي الانتباه إلى أن عملية الاختطاف كانت محط اهتمام ومتابعة بشكل كبير وحثيث ودقيق من قبل كل الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية، حيث قامت كل الأجهزة برصد ومتابعة كل التفاصيل الخاصة بعملية الاختطاف.

عملية الاختطاف

وشرح مولوي أن المواطن كان خارجاً من مطعم قريب من وسط بيروت، وهناك جرى تعقبه إلى مكان معين، ثم حصلت عملية الخطف بواسطة سيارة مسروقة.

هذا بالإضافة إلى سيارة ثانية كانت تتابع عملية الخطف، كما تم متابعة حركة هاتف المواطن ، حيث جرى تنقل الهاتف بين عدة أماكن.

عمليات بحث من الجيش

كما قام الجيش اللبناني بعمليات بحث وتعقب كثيفة في منطقة البقاع الشمالي، وصولا حتى الحدود اللبنانية السورية، والحمد لله تمكن الجيش بالتعاون مع كل الأجهزة اللبنانية من تحرير المواطن السعودي المخطوف.

وأكد مولوي أن الأجهزة الأمنية اللبنانية متماسكة وتعمل بجهد كبير لتحقيق الأمن والأمان لكل اللبنانيين والأخوة العرب، مشددا على أن ما حدث هو جريمة كبيرة لا يمكن السكوت عنها، واصفا جريمة الخطف بأنها محاولة لتخريب العلاقة مع الدول الصديقة والشقيقة وعلى رأسها المملكة.

توقيف 9 متهمين

وكشف أن السلطات الأمنية اللبنانية أوقفت 9 أشخاص شاركوا في عملية الخطف، والقضاء اللبناني المستقلّ سينظر بخطورة جريمة الخطف التي حصلت، مؤكدا أن علاقة لبنان بالمملكة قوية ثابتة ولا أحد يستطيع أن يهزها.

فيديو | سفير المملكة لدى لبنان وليد البخاري: نشكر لبنان على الاستجابة السريعة ونجاح عملية تحرير المواطن السعودي "مشاري المطيري"#الإخبارية pic.twitter.com/C4uLW5CXYL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 30, 2023

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