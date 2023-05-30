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شاهد.. سيول عارمة تجرف ناقة بخميس مشيط
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شاهد.. سيول عارمة تجرف ناقة بخميس مشيط

شاهد.. سيول عارمة تجرف ناقة بخميس مشيط

شاهد.. سيول عارمة تجرف ناقة بخميس مشيط
٠٧:٥٧:٤٩ م، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق غرق ناقة في سيول خميس مشيط بعد هطول أمطار غزيرة على المحافظة.

سيول تجرف ناقة

ووثق المقطع، غرق الناقة حيث جرفتها السيول، كما ظهر في المقطع، أحد المقيمين يحاول اللحاق بها لإنقاذها.

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مشهد مؤثر.. سيول تجرف قطيعًا من الإبل في وادي ضمد

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق سيول عارمة تجرف قطيعاً من الإبل في وادي ضمد بمنطقة جازان.

سيول تجرف قطيعاً من الإبل

وأظهر المقطع المتداول، قطيعاً من الإبل وسط سيول عارمة في ضمد، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

توقعات حالة الطقس

في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، القصيم، الرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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الكلمات الدلالية:
السيول خميس مشيط سيول تجرف ناقة ناقة

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