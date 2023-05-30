بيان للمواطنين من سفارة المملكة بالقاهرة

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة، في جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، بيانا، للمواطنين الكرام المقيمين والزائرين في مصر.

لقاء السفير

وأفاد بيان السفارة أن لقاء سفير خادم الحرمين الشريفين، الأسبوعي، يكون موعده يوم الثلاثاء من كل أسبوع، في الساعة الواحدة والنصف، عقب صلاة الظهر، وذلك في مقر السفارة الكائن في الجيزة (شارع 2 يمين).

اقرأ أيضا:

بيان عاجل من سفارة المملكة في لبنان حول اختفاء مواطن

هدية المملكة لدولة تركمانستان

وفي سياق مواز، دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان، سعيد بن عثمان سويعد، منذ أيام، هدية حكومة المملكة من التمور لتركمانستان المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية.

وجاء ذلك عقب صلاة الجمعة في جامع “سيدنا عمر” بمدينة عشق آباد، بحسب ما أفادت السفارة في حسابها عبر موقع “تويتر”.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لنشر الخير والتعاون معها، ولتصل الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.