الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. سيول عارمة تجرف ناقة بخميس مشيط
بيان للمواطنين من سفارة المملكة بالقاهرة
أسباب انخفاض السكر في الدم لغير المصابين بالسكري
سفير المملكة في لبنان يُغرد بعد ساعات من تحرير مشاري المطيري.. ماذا قال؟
تهز دولة خليجية.. يطعن شقيقه الطبيب في صالة الأفراح أمام الجميع (فيديو)
البنك المركزي يُصرح لشركتين لممارسة نشاط الدفع الآجل

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بيان للمواطنين من سفارة المملكة بالقاهرة

بيان للمواطنين من سفارة المملكة بالقاهرة

بيان للمواطنين من سفارة المملكة بالقاهرة
٠٧:٥٠:٣٠ م، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة، في جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، بيانا، للمواطنين الكرام المقيمين والزائرين في مصر.

لقاء السفير

وأفاد بيان السفارة أن لقاء سفير خادم الحرمين الشريفين، الأسبوعي، يكون موعده يوم الثلاثاء من كل أسبوع، في الساعة الواحدة والنصف، عقب صلاة الظهر، وذلك في مقر السفارة الكائن في الجيزة (شارع 2 يمين).

اقرأ أيضا:

بيان عاجل من سفارة المملكة في لبنان حول اختفاء مواطن

هدية المملكة لدولة تركمانستان

وفي سياق مواز، دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان، سعيد بن عثمان سويعد، منذ أيام، هدية حكومة المملكة من التمور لتركمانستان المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية.

وجاء ذلك عقب صلاة الجمعة في جامع “سيدنا عمر” بمدينة عشق آباد، بحسب ما أفادت السفارة في حسابها عبر موقع “تويتر”.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لنشر الخير والتعاون معها، ولتصل الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

الكلمات الدلالية:
الجيزة القاهة جمهورية مصر سفارة المملكة سفارة المملكة في مصر لقاء سفير المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
دوريات أمن الرياض تطيح بخمسيني «مخمور» أثناء سرقته كيابل نحاسية

دوريات أمن الرياض تطيح بخمسيني «مخمور» أثناء سرقته كيابل نحاسية

٠٣:٢٧ م، الأحد، ١٧ مايو ٢٠١٥
البنتاجون: أمريكا ودول شريكة تشن أول ضربات جوية في سوريا

البنتاجون: أمريكا ودول شريكة تشن أول ضربات جوية في سوريا

٠٨:٢٠ ص، الثلاثاء، ٢٣ سبتمبر ٢٠١٤
‎«‫التجارة» تصادر 21 ألف شاحن جوال مغشوش (صور)

‎«‫التجارة» تصادر 21 ألف شاحن جوال مغشوش (صور)

٠٨:٥٢ م، الثلاثاء، ٢٢ مارس ٢٠١٦
موجز الأخبار الدولية | الحوثيون يستغلون الأطفال في المعارك.. وواشنطن تهدد «الأسد» بإسقاط طائراته

موجز الأخبار الدولية | الحوثيون يستغلون الأطفال في المعارك.. وواشنطن تهدد «الأسد» بإسقاط طائراته

٠٤:٣٠ م، الثلاثاء، ٢٣ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *