أسباب انخفاض السكر في الدم لغير المصابين بالسكري

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حذر د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري من خطورة بعض العوامل والمسببات لانخفاض سكر الدم لغير المصابين بالسكري.

وقال الجهني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن أسباب انخفاض السكر بالدم لغير المصابين بالسكري تشمل التالي:

أسباب انخفاض السكر في الدم

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🔹 الصيام

🔹 الحمل

🔹 استخدام بعض الأدوية

🔹 تعاطي الكحول

🔹 أمراض الكلى

🔹 أمراض الكبد

🔹 قصور الغدة الكظرية

🔹 أورام البنكرياس

🔹 بعد عمليات السمنة

🔹 مرحلة ماقبل السكري

🔹 خلل في المناعة

🔸 تسمم الدم الشديد

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يذكر أن الإصابة بالسكري من النوع الثاني تحدث جراء مشكلة في تنظيم الجسم للسكر واستخدامه في الحصول على الطاقة.

وكشف الدكتور ويليام لي عن ثلاثة أطعمة تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وفق ما أوردت صحيفة “إكسبريس”.

المكسرات

ترتبط المكسرات بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة ومرض السكري.

وأوضح الدكتور لي أن “المكسرات تغذي الميكروبيوم بالألياف، وتقلل الالتهاب، وتقوي المناعة، وتبسط عملية التمثيل الغذائي”.

عنب كونكورد

يحتوي عنب كونكورد على بكتيريا أككرمانسيا، التي تحمي من السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي والسكري.

ويحتوي عنب الكونكورد أيضًا على الأنثوسيانين والبوليفينول لحماية المناعة وصحة الأمعاء.

فول الصويا

يرتبط تناول فول الصويا بتقليل خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 23%.

وهو يحتوي على مواد نشطة بيولوجية تسمى جينيستين ودايدزين، والتي تعمل على تنشيط الدهون البنية وزيادة التمثيل الغذائي. كما أنها تساعد على الشعور بالشبع.

تتمثل إحدى الطرق الرئيسة للمساعدة في منع تطور ارتفاع السكر في الدم في اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا: “إن اتباع نظام غذائي صحي والحفاظ على النشاط سيساعدك على التحكم في مستوى السكر في الدم”.

وتنصح الأشخاص البالغين بأداء التمارين البدنية لمدة 180 دقيقة على الأقل في الأسبوع.

ويمكن لأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أن يخفضوا من مستويات السكر في الدم إذا فقدوا الوزن.

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