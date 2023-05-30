حريق ضخم في إحدى المناطق السكنية بفرنسا

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أظهرت مقاطع فيديو وصور، تداولتها وسائل إعلام فرنسية، ومتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حريقا ضخما نشب في منطقة سكنية في قلب العاصمة الفرنسية باريس.



تحذيرات من الاقتراب

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن حريقا ضخما اندلع في أحد المستودعات، فيما شوهد انبعاث الدخان لمسافة أميال.

من جانبها، أوضحت الجهات المختصة والدفاع المدني، في الموقع بتجنب المنطقة، لمنع التعرض للخطر، ريثما يتم الانتهاء من أعمال الإطفاء وتأمين المنطقة.

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مدينة سيدني

وفي وقت سابق، أظهرت مقاطع فيديو متداولة، مشاهد مرعبة لحريق نشب في مصنع مهجور للقبعات في مدينة سيدني الأسترالية.

احتراق المبنى بالكامل

ووثقت الفيديوهات، اندلاع النيران في مبنى المصنع المهجور، والتي التقطها مارة، وأشخاص من مبان مجاورة، وأظهرت الفيديوهات، اندلاع نيران كثيفة في المبنى، مما أدى إلى انهيار واجهته وسقوطها بالكامل.

حريق مبني من 7 طوابق

وحسب وسائل إعلام، تسبب حريق النصمع في احتراق مبنى بجواره مكون من 7 طوابق، كما أجبر خدمات الطوارئ بمدينة سيدني على إخلاء المباني القريبة من موقع الحريق.

ولم يعرف على وجه التحديد، إذا كان الحريق قد أدى إلى وقوع ضحايا أو حدوث إصابات.