تهز دولة خليجية.. يطعن شقيقه الطبيب في صالة الأفراح أمام الجميع (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام كويتية، بأن منطقة الرقعي شهدت جريمة بشعة هزت الجميع، بعد إقدام مواطن على طعن شقيقه الطبيب في إحدى صالات الأفراح على مرأى من الجميع.

وحسب صحيفة “السياسة” الكويتية، فإن رجال المباحث يبحثون عن مواطن طعن شقيقه الدكتور في إحدى صالات الأفراح بمنطقة الرقعي.

وحسب الصحيفة، فإن الدكتور سقط وسط الحضور مضرجاً بالدماء، بعد أن أقدم شقيقه على طعنه من دون معرفة الأسباب، وأسعف إلى مستشفى الفروانية وأدخل العناية المركزة التي مازال فيها.

القبض على المتهم

فيما أفادت صحيفة النهار الكويتية، أن وزارة الداخلية نجحت في القبض على مرتكب الجريمة، وتسجيل قضية شروع بالقتل بحقه وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بيان الداخلية

وحسب صحيفة القبس المحلية، أعلنت وزارة الداخلية أن رجال الأمن تعاملوا مع بلاغ ورد إلى هاتف الطوارئ يفيد باعتداء شخص بآلة حادة على شخص آخر بأحد الأعراس.

وتمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بإدارة مباحث محافظة الفروانية من ضبط الجاني وتم تسجيل قضية “شروع بالقتل بحقه، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيقات تتواصل.

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