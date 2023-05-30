المملكة تدشن مبادرة “طريق مكة” في تركيا.. هذه أهدافها

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دشنت المملكة، اليوم الثلاثاء، مبادرة “طريق مكة” في جمهورية تركيا بصالة المبادرة في مطار إسطنبول الدولي.

مبادرة طريق مكة

وحضر فعالية الإطلاق رئيس الشؤون الدينية التركي د. علي أرباش، ونائب رئيس الشؤون الدينية التركي سليم أرقون، ورئيس اللجنة الإشرافية للمبادرة المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبد العزيز اليحيى وأعضاء اللجنة، والقائم بأعمال سفارة المملكة في أنقرة محمد بن يوسف الحربي والقنصل العام عبد المجيد بن حمد الدوسري، وعدد من المسؤولين من البلدين الشقيقين.

أهداف المبادرة

وتهدف مبادرة طريق مكة إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في صالة المبادرة بمطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية.

أيضا يتم ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في 7 دول هذا العام 1444هـ، هي: ماليزيا وإندونيسيا وباكستان والمغرب وبنجلاديش وتركيا وكوت ديفوار.

وزارة الداخلية تنفذ المبادرة بمشاركة وزارات “الخارجية والصحة والحج والعمرة” والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.

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