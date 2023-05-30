الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. سيول عارمة تجرف ناقة بخميس مشيط
بيان للمواطنين من سفارة المملكة بالقاهرة
أسباب انخفاض السكر في الدم لغير المصابين بالسكري
سفير المملكة في لبنان يُغرد بعد ساعات من تحرير مشاري المطيري.. ماذا قال؟
تهز دولة خليجية.. يطعن شقيقه الطبيب في صالة الأفراح أمام الجميع (فيديو)
البنك المركزي يُصرح لشركتين لممارسة نشاط الدفع الآجل

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

البنك المركزي يُصرح لشركتين لممارسة نشاط الدفع الآجل

البنك المركزي يُصرح لشركتين لممارسة نشاط الدفع الآجل

البنك المركزي يُصرح لشركتين لممارسة نشاط الدفع الآجل
٠٧:٢٠:١٩ م، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- واس:

أعلن البنك المركزي “ساما” التصريح لشركتين لممارسة نشاط الدفع الآجل في المملكة، وهي: شركة سبوتيي العربية لتقنية المعلومات، وشركة مدفوع المحدودة.

مويل العميل لشراء السلع

وجاء الإعلان، استنادًا إلى نظام البنك المركزي، ونظام مراقبة شركات التمويل، حيث يهدف التصريح لهذا النشاط إلى تمويل العميل لشراء السلع أوالخدمات من المتاجر بلا كلفة آجل مستحقة على العميل.

ويسعى المركزي السعودي إلى دعم قطاع التمويل والتقنية المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، أيضًا تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

تمكين قطاع التمويل

وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور “ساما” الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافية.

و ستسهم هذه الخطوة كذلك في تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية؛ لتكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.

اقرأ أيضا

البنك المركزي يعلن عن بدء التوظيف عبر برنامج تطوير الكفاءات

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية اقتصاد البنك المركزي الدفع الآجل

مواد ذات صلة

المزيد
الذهب ينخفض إلى أدنى مستوى في شهرين

الذهب ينخفض إلى أدنى مستوى في شهرين

١١:٤١ ص، الأثنين، ٢٧ فبراير ٢٠٢٣
طلبات تصفية وقائية لـ 6 شركات ولجنة الإفلاس تتخذ هذا القرار

طلبات تصفية وقائية لـ 6 شركات ولجنة الإفلاس تتخذ هذا القرار

١٢:١٩ م، الأثنين، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
إحصائية تكشف مطلوبات البنوك من القطاع العام خلال 5 أشهر

إحصائية تكشف مطلوبات البنوك من القطاع العام خلال 5 أشهر

٠٨:٥٣ ص، الأحد، ٠٥ يوليو ٢٠٢٠
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

٠٤:١١ م، الجمعة، ١٢ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *