البنك المركزي يُصرح لشركتين لممارسة نشاط الدفع الآجل

تواصل- واس:

أعلن البنك المركزي “ساما” التصريح لشركتين لممارسة نشاط الدفع الآجل في المملكة، وهي: شركة سبوتيي العربية لتقنية المعلومات، وشركة مدفوع المحدودة.

مويل العميل لشراء السلع

وجاء الإعلان، استنادًا إلى نظام البنك المركزي، ونظام مراقبة شركات التمويل، حيث يهدف التصريح لهذا النشاط إلى تمويل العميل لشراء السلع أوالخدمات من المتاجر بلا كلفة آجل مستحقة على العميل.

ويسعى المركزي السعودي إلى دعم قطاع التمويل والتقنية المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، أيضًا تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

تمكين قطاع التمويل

وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور “ساما” الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافية.

و ستسهم هذه الخطوة كذلك في تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية؛ لتكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.

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