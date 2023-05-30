مجددًا في لبنان.. محاولة إنهاء حياة موظف أثناء داومه

تواصل – فريق التحرير:

حاول مسلحون مجهولون، إنهاء حياة حارس إحدى المؤسسات، بمنطقة الأوزاعي في العاصمة اللبنانية بيروت، خلال فترة دوامه.

أطلقوا الرصاص عليه

وقد نجا الحارس بأعجوبة، على الرغم من أن عدة طلقات نارية أطلقت باتجاهه.

وفي مقطع فيديو متداول، فيديو يظهر الموظف وهو داخل كشك الحراسة الخاص به، لتظهر بعدها عدة طلقات نارية تصوب باتجاهه، فما كان منه إلا أن قام بحماية نفسه، ومن ثم لاذ بالفرار، حسب مواقع محلية.

اقرأ أيضا:

مفاجأة حول الجهة التي تقف وراء اختطاف المواطن مشاري المطيري في لبنان

تحرير المختطف

ومن ناحية أخرى، تمكنت مخابرات الجيش اللبناني من تحرير المواطن المختطف مشاري المطيري، في بيروت، واعتقلت بعض المطلوبين.

وقال الجيش اللبناني، في بيان رسمي “إنه تم تحرير المواطن السعودي المختطف”.

وقال مراسل الإخبارية: عملية الخطف تمت بواسطة سيارتين مسروقتين، وأكد أن المواطن بات بعهدة الجيش اللبناني في منطقة الهرمل.

وأضاف أن الخاطفين كانوا 7 أشخاص، 3 منهم متنكرين بالزي العسكري

في وقت سابق، صرح وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أن وزارته “ستقوم بواجبها لحماية المواطن السعودي، ولن نسمح بتعريض أمن الأشقاء السعوديين في لبنان للخطر، وسنحاسب كل من يهدد علاقاتنا بالأشقاء العرب”.