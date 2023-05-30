الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
مجددًا في لبنان.. محاولة إنهاء حياة موظف أثناء داومه
شاهد.. سيول عارمة تجرف ناقة بخميس مشيط
بيان للمواطنين من سفارة المملكة بالقاهرة
أسباب انخفاض السكر في الدم لغير المصابين بالسكري
سفير المملكة في لبنان يُغرد بعد ساعات من تحرير مشاري المطيري.. ماذا قال؟
تهز دولة خليجية.. يطعن شقيقه الطبيب في صالة الأفراح أمام الجميع (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مجددًا في لبنان.. محاولة إنهاء حياة موظف أثناء داومه

مجددًا في لبنان.. محاولة إنهاء حياة موظف أثناء داومه

مجددًا في لبنان.. محاولة إنهاء حياة موظف أثناء داومه
٠٨:٠٠:٥٤ م، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حاول مسلحون مجهولون، إنهاء حياة حارس إحدى المؤسسات، بمنطقة الأوزاعي في العاصمة اللبنانية بيروت، خلال فترة دوامه.

أطلقوا الرصاص عليه

وقد نجا الحارس بأعجوبة، على الرغم من أن عدة طلقات نارية أطلقت باتجاهه.

وفي مقطع فيديو متداول، فيديو يظهر الموظف وهو داخل كشك الحراسة الخاص به، لتظهر بعدها عدة طلقات نارية تصوب باتجاهه، فما كان منه إلا أن قام بحماية نفسه، ومن ثم لاذ بالفرار، حسب مواقع محلية.

 

اقرأ أيضا:

مفاجأة حول الجهة التي تقف وراء اختطاف المواطن مشاري المطيري في لبنان

تحرير المختطف

ومن ناحية أخرى، تمكنت مخابرات الجيش اللبناني من تحرير المواطن المختطف مشاري المطيري، في بيروت، واعتقلت بعض المطلوبين.

وقال الجيش اللبناني، في بيان رسمي “إنه تم تحرير المواطن السعودي المختطف”.

وقال مراسل الإخبارية: عملية الخطف تمت بواسطة سيارتين مسروقتين، وأكد أن المواطن بات بعهدة الجيش اللبناني في منطقة الهرمل.

وأضاف أن الخاطفين كانوا  7 أشخاص، 3 منهم متنكرين بالزي العسكري

في وقت سابق، صرح وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أن وزارته “ستقوم بواجبها لحماية المواطن السعودي، ولن نسمح بتعريض أمن الأشقاء السعوديين في لبنان للخطر، وسنحاسب كل من يهدد علاقاتنا بالأشقاء العرب”.

الكلمات الدلالية:
أخبار لبنان إطلاق النار على حارس الجيش اللبناني بيروت تحرير المواطن المختطف منطقة الأوزاعي

مواد ذات صلة

المزيد
بيان عاجل.. المبعوث الأمريكي لابد من وضع حد لممارسات الحوثيين في اليمن

بيان عاجل.. المبعوث الأمريكي لابد من وضع حد لممارسات الحوثيين في اليمن

١١:٤٥ ص، الأحد، ١١ سبتمبر ٢٠٢٢
وظائف أكاديمية شاغرة للمواطنات بجامعة عبدالرحمن بن فيصل

وظائف أكاديمية شاغرة للمواطنات بجامعة عبدالرحمن بن فيصل

٠١:٢٩ ص، الأحد، ٣٠ أبريل ٢٠١٧
جولة في أهم أخبار منطقة الحدود الشمالية خلال أسبوع

جولة في أهم أخبار منطقة الحدود الشمالية خلال أسبوع

١٠:٥٠ ص، الأحد، ٣١ مايو ٢٠١٥
بكين تُبعد سفينة حربية أمريكية.. ماذا يحدث في بحر الصين الجنوبي؟

بكين تُبعد سفينة حربية أمريكية.. ماذا يحدث في بحر الصين الجنوبي؟

٠٧:٤١ ص، الثلاثاء، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *