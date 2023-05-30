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في ثوانٍ.. نهاية مفجعة لشاحنة محملة بكمية كبيرة من الفلّين (فيديو)

في ثوانٍ.. نهاية مفجعة لشاحنة محملة بكمية كبيرة من الفلّين (فيديو)

في ثوانٍ.. نهاية مفجعة لشاحنة محملة بكمية كبيرة من الفلّين (فيديو)
٠٧:٠٠:٣٢ م، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق حادث حريق صادم في شاحنة محملة بالفلّين بالصين.

كميات كبيرة من الفلّين

وأظهر الفيديو الشاحنة التي كانت مُحملة بكميات كبيرة من الفلّين، وما إن أصابت إحداها شرارة حتى توسعت في ثوانٍ لتلتهم النيران الحمولة كاملة وتمتد إلى الشاحنة.

ونشر الفيديو إياد الحمود عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وعلق بالقول”: شاحنة محملة بالفلّين أصابتها شرارة بدأت بنار صغيرة ما لبثت أن أشعلت حمولة الفلين بالكامل وتحول المكان لما يشبه الحمم البركانية”.

أبخرة مسرطنة

وتابع :” احتراق الفلين يُنتج أبخرة مسرطنة وسامة يصعب إخراجها من الرئتين عند استنشاقها ويُنصح بالابتعاد مباشرة من أماكن اشتعاله”.

وأظهر الفيديو كيف حاول قائد الشاحنة أن يتجاوز الكميات التي اندلعت بها النيران ويلقيها من الشاحنة حتى لا تمتد النيران إلى بقية الحمولة، إلا أنه لم يكن أسرع من انتشار النيران التي امتدت في ثوان لباقي الحمولة.

وعندما أيقن سائق الشاحنة أنه لا مفر من الحريق قاد الشاحنة لمسافة قصيرة ليبتعد بها عن الفلّين المحترق بجوارها إلا أنه لم ينجح في إنقاذ الشاحنة.

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الصين حريق شاحنة فلين نهاية مفجعة

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