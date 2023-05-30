مواطن يواجه موقفا لا يصدق في يوم زفافه.. شاهد ماذا حدث؟

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يوثق مداهمة الأمطار الغزيرة فل زفاف أحد المواطنين داخل المكان المخصص للاحتفال.

الأمطار تداهم حفل الزفاف

وأظهر الفيديو الذي وثقه أحد أقارب العريس تساقط الأمطار داخل المكان على المعازيم الذين انتقلوا من المكان المخصص للحفل إلى غرفة لحماية أنفسهم من الأمطار، حيث طلي منهم أحد أقارب العريس التوجه إلى الغرفة للاحتماء من الأمطار.

توقعات خبراء الأرصاد

كشف خبراء الطقس أن آخر القراءات الجوية تُشير بأنه يُتوقع أن تبقى المملكة تحت تأثير اضطرابات جوية واسعة النطاق يوم الثلاثاء.

وحسب “طقس العرب”، فإن ذلك نتيجة استمرار تمركز حوض علوي بارد شرقي البحر الأبيض المُتوسط بالتزامن،

وذلك مع تدفق تيارات هوائية شبه استوائية ورطبة للغاية من الجنوب بمشيئة الله.

تفاصيل المناطق المشمولة بالأمطار اليوم

ويتوقع الخبراء، أن يتجدد نشاط السُحب الركامية فترة ما بعد الظهر و المساء من يوم الثلاثاء على المُرتفعات الجنوبية الغربية.

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وتمتد الحالة المطرية على أجزاء عِدّة من جازان ومُرتفعات عسير والباحة وصولاً لشرق مكة المكرمة بما فيها الطائف.

وتترافق هذه السُحب بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة تُصحب بحدوث العواصف الرعدية و تساقط البَرَديات.

وتمتد السُحب الركامية الممطرة لأجزاء مُختلفة من مناطق المدينة المُنورة و حائل والقصيم وصولاً للحدود الشمالية.

وشمال وغرب منطقة الرياض إدارياً وشمال المنطقة الشرقية، وتكون هذه الأمطار غزيرة في بعض الأنحاء مما قد يؤدي إلى جريان للاودية و الشعاب.

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فيما تتراجع فرص الأمطار في المناطق الشمالية الغربية وهذا لا يمنع من تكون بعض السحب المُتفرقة و المحلية تشمل بعض أجزاء الجوف و تبوك.

سحب رعدية مع رياح مغبرة

وعلى صعيد مُتصل، يُتوقع أن تترافق السُحب الرعدية بنشاط بما يُسمى بالرياح الهابطة والتي تأتي بشكل مُفاجئ.

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وتتجاوز بعض هباتها حاجز 100 كيلو متر في الساعة مما قد يؤدي إلى تشكل عواصف غبارية مؤقتة في بعض المناطق.

إرشادات هامة يجب الالتزام بها خلال التقلبات الجوية

وبناءً على ما سبق، فإن هناك عدد من التوصيات الهامة التي يجب أخذها بجدية بشأن الأحوال الجوية يوم الثلاثاء وتشمل:

1 – ضرورة الانتباه من مخاطر جريان الأودية و الشعاب في بعض المناق.

2 – تثبيت المقتنيات الخارجية بسبب خطورة الرياح الهابطة القوية و التي تأتي بشكل مؤقت.

3 – الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة احتمالية الغبار المُرافق للسحب الرعدية.

4 – عدم استخدام الأجهزة الالكترونية في الخارج عند وجود السحب الركامية الرعدية و الاحتماء داخل المباني عند حدوث الصواعق.