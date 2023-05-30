تحذير من “الأرصاد”: عواصف وأمطار غزيرة على حائل حتى هذا الموعد

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرا، توقع خلاله هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، على أجزاء من منطقة حائل، تستمر لعدة ساعات، بمشيئة الله.

تستمر حتى المساء

وأوضح “الأرصاد” في تحذيره أنه من المتوقع هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، على أجزاء من حائل تشمل الشنان، وبقعاء، وسميراء.

وتستمر الحالة، حسب توقعات الأرصاد، حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، ويصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتساقط برد وسيول، وانعدام للرؤية.

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تنبيه من “الأرصاد”.. أمطار غزيرة وسيول على تبوك حتى منتصف الليل

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار وسيول وبرد على 9 مناطق

وأوضح المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.