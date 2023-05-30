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تحذير من “الأرصاد”: عواصف وأمطار غزيرة على حائل حتى هذا الموعد

تحذير من “الأرصاد”: عواصف وأمطار غزيرة على حائل حتى هذا الموعد

تحذير من “الأرصاد”: عواصف وأمطار غزيرة على حائل حتى هذا الموعد
٠٦:٢٠:٥٩ م، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرا، توقع خلاله هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، على أجزاء من منطقة حائل، تستمر لعدة ساعات، بمشيئة الله.

تستمر حتى المساء

وأوضح “الأرصاد” في تحذيره أنه من المتوقع هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، على أجزاء من حائل تشمل الشنان، وبقعاء، وسميراء.

وتستمر الحالة، حسب توقعات الأرصاد، حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، ويصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتساقط برد وسيول، وانعدام للرؤية.

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار وسيول وبرد على 9 مناطق

وأوضح المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.

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أخبار السعودية اليوم أمطار غزيرة برد وسيول توقعات الأرصاد طقس السعودية عواصف رعدية منطقة حائل

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