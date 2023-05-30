التجارة تستدعي 14 ألف جهاز إنذار حرائق من هذا النوع

تواصل – واس:

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 14,019 جهاز إنذار حرائق (SIMPLEX، AUTOCALL) من طرازات (Xenon- LED) لعام 2021, وذلك لاحتمالية فشل الأجهزة في التنبيه بصرياً و/أو صوتياً أثناء ظروف الإنذار ونشوب حريق، مما قد يؤدي إلى حدوث إصابة وتلف في الممتلكات.

نصيحة للمستهلك

ودعت المستخدمين للتواصل مع شركة آل سالم جونسون كنترولز (AUTOCALL) على الرقم (920003588)، والشركة السعودية الإلكترونية للتجارة على الرقم (0112063377)، وشركة المعدات والخدمات الفنية على الرقم (0114505040)، وشركة المتبولي للصوت والاتصالات على الرقم (0122239735)، وذلك للفحص واستبدال الأجهزة المشمولة مجانًا.

استدعاء 665 مركبة

وفي وقت سابق، استدعت وزارة التجارة 665 مركبة فورد “تيريتوري – Territory “2023.

وعن سبب الاستدعاء، قالت إن ذلك بسبب خلل في دعامة عمود التوجيه للمركبة؛ قد يؤدي إلى انفصاله وفقدان السيطرة على المركبة أثناء القيادة مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت “التجارة”، إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال http://recalls.sa.

وقالت الوزارة إنه يجب التوقف الفوري عن استخدام المركبة والتواصل مع الوكيل المحلي لتحديد موعدٍ للإصلاح وتسلُّم التعويض المناسب لحين توافر الإصلاحات اللازمة.

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