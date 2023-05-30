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أسد طليق في الرياض.. وتحرك عاجل من القوات الخاصة للأمن البيئي
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أسد طليق في الرياض.. وتحرك عاجل من القوات الخاصة للأمن البيئي

أسد طليق في الرياض.. وتحرك عاجل من القوات الخاصة للأمن البيئي

أسد طليق في الرياض.. وتحرك عاجل من القوات الخاصة للأمن البيئي
٠٥:٥٧:٠٤ م، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي على حيوان مفترس مهدد بالانقراض (أسد)، طليق في أحد أحياء مدينة الرياض.

تحييد خطر الأسد

وجاء تحرك “القوات الخاصة” بعد ورود بلاغ لها من المواطنين، ما دفعها إلى التحرك العاجل وتحييد خطر الأسد وتسليمه للجهة المختصة.

تحذير من اقتناء حيوانات مهددة بالانقراض

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض بما في ذلك اقتناؤها يعد من المحظورات التي نص عليها نظام البيئة وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الإبلاغ عن الحالات

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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