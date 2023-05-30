القبض على مواطن لترويج الأمفيتامين المخدر بالحدود الشمالية

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الثلاثاء، من الإطاحة بمواطن، بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجه مادة الأمفيتامين المخدر.

الإجراءات النظامية

وشارك الحساب الرسمي لـ”مكافحة المخدرات” عبر “تويتر”، تغريدة أشار فيها إلى أنه جرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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ومنذ أيام، أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنها ألقت القبض على مواطن بالمنطقة الشرقية لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

ضبط أسلحة نارية وذخيرة حية

وأوضحت، في بيان، أنها ضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة محافظة القنفذة تُحبط ترويج مادة الحشيش

كما قبضت شرطة محافظة القنفذة، في منطقة مكة المكرمة، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر.

وأكدت في الوقت نفسه، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.