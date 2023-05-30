الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
إحباط تهريب 90 كيلوجراما من الأدوية الخاضعة للرقابة الطبية
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إحباط تهريب 90 كيلوجراما من الأدوية الخاضعة للرقابة الطبية

إحباط تهريب 90 كيلوجراما من الأدوية الخاضعة للرقابة الطبية

إحباط تهريب 90 كيلوجراما من الأدوية الخاضعة للرقابة الطبية
٠٦:١١:٢٤ م، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 90 كيلوجرام من الأدوية الخاضعة للرقابة الطبية.

إحباط تهريب أدوية خاضعة للرقابة الطبية

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أن الأدوية عُثر عليها مُخبأة في إرسالية واردة عبر مطار الملك خالد الدولي.

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وفي وقت سابق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (250) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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ترويج مادة الحشيش المخدر بمحافظة العرضيات

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة العرضيات لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة.

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الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات. وذلك من خلال:

– الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

– و(999) في بقية مناطق المملكة.

– ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

– وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa.

وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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