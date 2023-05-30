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كاتب فرنسي يعتذر للمسلمين بعد الإساءة والهجوم على الجالية المسلمة
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كاتب فرنسي يعتذر للمسلمين بعد الإساءة والهجوم على الجالية المسلمة

كاتب فرنسي يعتذر للمسلمين بعد الإساءة والهجوم على الجالية المسلمة

كاتب فرنسي يعتذر للمسلمين بعد الإساءة والهجوم على الجالية المسلمة
٠٦:١٣:٢٢ م، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قدم الكاتب الفرنسي الشهير، ميشيل ويلبيك، اعتذاره للجالية المسلمة في فرنسا بعد أشهر من تصريحاته العنصرية التي أثارت غضبا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الغباء الجماعي

ويلبيك اعترف بأنه انجذب خلال تلك المقابلة إلى نوع من “الغباء الجماعي” وقال إن هناك خطابًا خاطئًا يربط بين الإسلام والانحراف رغم أنهما خطّان متوازيان لا يلتقيان أبدا.

وأضاف أن التحدي الآن يمكن في محاربة الثاني لا التضييق على الأول، لأن ممارسة الشخص عقيدته الدينية بشكل دؤوب لا تؤدي إلى الانحراف، وإنما المنحرفون هم الذين يتخذون الدين غطاء لانحرافهم.

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هجوم حاد 

وقدم ويلبيك اعتذاره لجميع المسلمين في فرنسا، عن تصريحات أدلى بها نهاية السنة الماضية في مقابلة قال فيها إن: “رغبة الفرنسيين الأصليين كما يقولون، ليست في أن يندمج المسلمون بل أن يتوقفوا عن سرقتهم ومهاجمتهم وإلا فهناك حل آخر أن يغادروا”.

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الإسلاموفوبيا الاعتذار للمسلمين الهجوم على المسلمين فرنسا كاتب فرنسي مسلمو فرنسا

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