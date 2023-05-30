تنطلق بعد ساعات.. كل ما تريد معرفته عن حركة النقل الداخلي على مستوى إدارات التعليم

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تنطلق بعد ساعات (غدًا الأربعاء) عملية إدخال رغبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي 1444هـ والتي تستمر حتى يوم الإثنين القادم 16 ذوالقعدة 1444هـ، الموافق ٥يونيو ٢٠٢٣م.

وقالت وزارة التعليم، إن ذلك يأتي حرصًا على الاستعداد المبكر لاستقرار المجتمع التعليمي للعام الدراسي القادم 1445هـ، واتباع الخطوات الإجرائية لتبليغ نتيجة النقل الخارجي وضوابط تنفيذ النقل الداخلي.

3 أيام للاعتراض

وحسب وزارة التعليم، فقد حددت الوزارة ثلاثة أيام للاعتراض على نتائج الحركة منذ إعلانها وذلك إلكترونيًا على أن يباشر المنقولون والمنقولات في حركتي النقل الخارجي والداخلي مع عودة الطلاب والطالبات في انطلاقة العام الدراسي الجديد 1445هـ.

تشكيل لجنة النقل

وأكدت الوزارة أهمية تشكل (لجنة إجراءات نقل شاغلي الوظائف التعليمية ومعالجة الاحتياج) في إدارة التعليم برئاسة مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية وعضوية (شؤون المعلمين والموارد البشرية).

وللجنة الاستعانة بمن تراه لتنفيذ مهماتها ويتم تكليف أعضائها خارج وقت الدوام الرسمي لمدة (٢٢) يوماً وفق الضوابط والتعليمات لمتابعة واستكمال المهمات الموكلة إليها حسب الجدول الزمني.

تفاصيل المهام وفق الجدول الزمني

1- إنهاء إجراءات المنقولين من إدارة التعليم في النقل الخارجي.

2- إنهاء إجراءات المكلفين الذين انتهى تكليفهم من إدارة التعليم أو إليها.

3- تبليغ المنقولين خارجياً لإدارة التعليم من شاغلي الوظائف التعليمية بضرورة ترتيب الرغبات المكانية للقطاع المنقولين إليه والتأكد منها عبر نظام نور.

4- في حال عدم ترتيبها خلال الفترة المحددة من إدارة التعليم المنقول إليها يتم إدراجها تلقائيا وفق إعدادها في النظام.

5- على شؤون المعلمين في إدارة التعليم تنفيذ النقل لهم من خلال نظام نور.

درجة الأداء الوظيفي

– شددت الوزارة في إجراءات تبليغ حركة النقل الخارجي التأكيد على الرئيس المباشر في (المدارس، إدارات التعليم، المكاتب) برصد درجة الأداء الوظيفي للعام الحالي، وعدد أيام الغياب بنوعيه (بعذر – بدون عذر) التي تم رصدها خلال الفترة من ١٤٤٤/١/16هـ، إلى ١٤٤٤/١١/١٦هـ، في نظام نور لجميع شاغلي الوظائف التعليمية.

– على أن تقوم إدارة التعليم بمتابعة مباشرة المنقولين إليها خارجياً واستكمال الإجراءات النظامية الخاصة بعدم المباشرة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عودة المعلمين والمعلمات للعام الدراسي ١٤٤٥هـ.

– إحاطة الإدارة العامة لشؤون المعلمين بمن لم يباشر خلال المدة المحددة وإيقاف جميع طلبات (التقاعد، نقل الخدمات، التفرغ للدراسة، الإجازات، الإيفاد للتدريس، برامج التطوير النوعي.. إلخ) للمنقولين للعام الدراسي 1445هـ، في إداراتهم الحالية.

– يتم دراسة طلباتهم بعد مباشرتهم من خلال إدارات التعليم المنقولين إليها وإيقاف إصدار قرارات تكليف شاغلي الوظائف التعليمية للتشكيلات المدرسية والإشرافية حتى يتم تسديد الصف الدراسي والاطمئنان على سير العملية التعليمية .

– أن يكون التكليف حسب وفرة التخصصات وفق ما تقتضيه المصلحة التعليمية وإيقاف إصدار قرارات الإعارة، نقل الخدمات، التفرغ للدراسة، الإجازات، الإيفاد للتدريس، برامج التطوير حتى يتم تسديد الصف الدراسي.

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خطوات طلب النقل الداخلي للمعلمين

-ادخل إلى رابط الخدمة.

-من الشاشة الرئيسية اختر “طلب النقل الداخلي أو الخارجي”.

-أدخل رغبات النقل (الإدارات والمدارس المراد النقل إليها)

-انقر على (حفظ).

-يمكنك عرض وتعديل الطلب، وطباعته.

-تتم دراسة الطلبات، وتصل للمعلم المنقول رسالة نصية.

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