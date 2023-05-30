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بالتفاصيل.. تقرير “الشورى” حول هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة
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بالتفاصيل.. تقرير “الشورى” حول هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

بالتفاصيل.. تقرير “الشورى” حول هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

بالتفاصيل.. تقرير “الشورى” حول هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة
٠٤:٥٩:٤٩ م، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي ١٤٤٤/١٤٤٣هـ ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار.

وتضمن التقرير ما يلي: “على الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التنسيق مع إمارات المناطق والجهات ذات العلاقة في تطوير برامج ومبادرات نوعية في المدن والمحافظات الأقل نمواً ، بهدف رفع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة”.

كما تضمن أيضا: “على الهيئة تطوير آليات تشغيل لبرامج مسرعات الأعمال ومكاتب تسهيل الأعمال بالشراكة مع بيوت الخبرة المحلية والعالمية , بما يضمن استدامتها وزيادة أثرها على الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة”.

ومن بين ما تضمنه التقرير ما يلي:

– على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير آلياتها في رصد المنشآت الخارجة من السوق دورياً وبحث أسبابها وإيجاد الحلول لها.

-تمكين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم خطط التوطين في المنشآت من خلال توجيه الجهات الإشرافية على توطين الأنشطة والمهن بالتنسيق المستمر مع الهيئة قبل إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

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