“Vivo” تزيح الستار عن أحدث هواتفها.. و11 ميزة حصرية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة “Vivo” عن أحدث هواتفها المسمى iQOO Neo8 Pro والذي يأتي منافسا لجميع أجهزة الأندرويد المتواجدة في السوق حاليا.

11 ميزة

ومن المميزات الفريدة التي يتمتع بها الهاتف الجديد ما يلي:

1- هيكل أنيق التصميم مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (164.7/77/8.5) ملم، وزنه 192 غ.

2- جهّز بشاشة AMOLED بمقاس 6.78 بوصة دقة عرضها (2800/1260) بيكسل.

3- تردد الشاشة يصل إلى 144 هرتزا، ومعدل سطوعها 453 شمعة/م تقريبا.

4- يعمل بنظام Android 13 مع واجهات Funtouch 13 وOriginOS 3.

5- يعمل بمعالج +Mediatek Dimensity 9200 المتطور.

6- كما يعمل بمعالج رسوميات Immortalis-G715 MC11.

7- يحتوي الهاتف على ذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

8- أما كاميرته الأساسية فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل فيها عدسة للتصوير العريض، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

9- زوّد الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال ومنفذ USB Type-C 2.0.

10- كما تم تزويده بماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد,.

11- يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واطا.

اقرأ أيضا:

هاتف Realme Narzo N53 أحدث إصدارات ريلمي.. المواصفات والسعر