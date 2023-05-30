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تفاصيل مثيرة.. اللحظات الأخيرة في رحلة القرني وبرناوي
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تفاصيل مثيرة.. اللحظات الأخيرة في رحلة القرني وبرناوي

تفاصيل مثيرة.. اللحظات الأخيرة في رحلة القرني وبرناوي

تفاصيل مثيرة.. اللحظات الأخيرة في رحلة القرني وبرناوي
٠٤:٤٨:٣٥ م، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

أظهر فيديو متداول، اللحظات الأخيرة في محطة الفضاء الدولية،؛ بعد انتهاء المهمة العلمية لرواد الفضاء علي القرني وريانة برناوي.

رائدا الفضاء يختتمان تنفيذ تجارب العلوم والأبحاث

واليوم، اختتم رائدا الفضاء تنفيذ تجارب العلوم والأبحاث بالتعاون مع هيئة للفضاء، بمحطة الفضاء الدولية “ISS”.

وبالتزامن مع التجارب التي أجريت على متن المحطة الفضائية الدولية “الجاذبية الصغرى”، ستجري ذات التجارب في بيئة الجاذبية الكبرى، في معامل بايوسبر المتعاون مع وكالة ناسا.

تقديم فهم أفضل لصحة الإنسان في الفضاء

وتسهم التجارب العملية في تقديم فهم أفضل لصحة الإنسان في الفضاء، والكشف عن المؤشرات الحيوية أو العلاجات المحتملة للأمراض الالتهابية في كل من الفضاء والأرض معًا، المعتمدة على التقنية الحيوية.

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وتأتي التجارب العلمية التي يجريها التخصصي في إطار برنامج المملكة لرواد المملكة للفضاء، أحد أهم برامج الإستراتيجية الوطنية للفضاء، المعتمدة من المجلس الأعلى للفضاء.

وذلك  برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

رحلة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية

 ويهدف في مرحلته الأولى إلى إرسال رائديّ فضاء، ضمن رحلة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية، على ارتفاع ما يقارب (420 كلم) فوق سطح الأرض.

واختتمت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” التجارب التي قدمها رائدا الفضاء؛ علي القرني، وريانة برناوي.

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وتم ذلك داخل محطة الفضاء الدولية، مع طلبة التعليم العام داخل مؤسسة “موهبة”، وذلك لمدة 3 أيام، وبشراكة مع الهيئة الفضاء، ضمن تجربة “بيئة الجاذبية الصغرى”.

تعزيز الوعي المعرفي لدى الطلبة بعلوم الفضاء

وتهدف  إلى تعزيز الوعي المعرفي لدى الطلبة بعلوم الفضاء ومجالاته، عبر برامج إثرائية وتدريبية نوعية.

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وشارك بالتجربة، طلبة من مختلف أنحاء المناطق، للتعرف على محطة الفضاء الدولية، والتواصل المباشر واللحظي مع رائدي الفضاء في رحلتهما إلى الفضاء، ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء.

 

 

الكلمات الدلالية:
أخبارالسعودية اللحظات الأخيرة انتهاء المهمة العلمية تجارب العلوم رواد الفضاء ريانة برناوي علي القرني محطة الفضاء الدولية موهبة

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