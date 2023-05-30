أخبار السعودية.. تقويم العام الدراسي الجديد ومفاجأة في اختطاف المطيري وعرس يتحول لمأتم
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
مجلس الوزراء يوافق على التقويم الدراسي للعام 1445هـ والقواعد المنظمة له
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر السلام بجدة.
أوامر ملكية عاجلة بترقية هؤلاء في عدد من الجهات والوزارات
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر السلام بجدة.
مفاجأة حول الجهة التي تقف وراء اختطاف المواطن مشاري المطيري في لبنان
أعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، توقيف تسعة متهمين باختطاف المواطن السعودي المختطف، مشاري المطيري.
خطوة بخطوة.. غدًا فتح إجراءات النقل الداخلي للمعلمين
تبدأ الإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات غدًا الأربعاء في تلقي طلبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات.
الكفن سبق فستان الزفاف.. وفاة عروس قبل يوم من عرسها.. وهذا ما طلبه الأب من المعزين!
تحولت فرحة الأسرة بزفاف ابنتها إلى حزن شديد، فبينما كان يتهيأ الجميع استعدادًا للاحتفال بعرسها كان الموت إليها أسبق.
تقديم موعد انتهاء الدراسة والاختبارات بمدارس مكة
أعلنت وزارة التعليم تقديم موعد انتهاء الدراسة والاختبارات أسبوعًا واحدًا، في المدارس التي تقع بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة.
توضيخ مهم من “الضمان الصحي” بشأن التغطية التأمينية للمولود الجديد
نشر مجلس الضمان الصحي “إنفوجراف” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للتوضيح بأمر هام بخصوص المولود الجديد.
تنبيه مهم من الموارد البشرية حول الاستفادة من حافز الاستدامة
تفاعلت “الموارد البشرية” مع سؤال أحد المغردين بشأن الاستفادة من حافز الاستدامة ومدى تأثيره على “ساند” أو التأمينات.
أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة 10 مساءً في عدة مناطق بالمملكة.
تنبيه من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي.. التفاصيل
قال حساب المواطن، إن الحاسبة التقديرية للدعم المقدم للمستفيدين تتضمن الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديده لأربع أـشهر إضافية تنتهي في يوليو.
“شؤون الحرمين” تُطلق خطتها التشغيلية استعدادًا لموسم الحج الخميس
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إقامة لقاء إعلاميا لإطلاق الخطة التشغيلية لموسم الحج لعام 1444هـ، وذلك يوم الخميس الموافق 12/11/1444هـ.
وظائف شاغرة في “كاوست”.. المسميات وطريقة التقديم
أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات.
استمرت 3 أيام.. رائدا الفضاء يختتمان التجاربَ العلميةَ بمشاركة آلاف الطلاب في 47 موقعًا
اختتمَ رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني ثلاثَ تجارب تعليمية توعوية في أثناء رحلتهم في محطة الفضاء الدولية.
إحباط تهريب 250 كجم من القات بجازان وضبط مواطن يروّج الحشيش بالعرضيات
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (250) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.
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