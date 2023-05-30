أخبار السعودية.. تقويم العام الدراسي الجديد ومفاجأة في اختطاف المطيري وعرس يتحول لمأتم

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر السلام بجدة.

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر السلام بجدة.

أعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، توقيف تسعة متهمين باختطاف المواطن السعودي المختطف، مشاري المطيري.

تبدأ الإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات غدًا الأربعاء في تلقي طلبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات.

تحولت فرحة الأسرة بزفاف ابنتها إلى حزن شديد، فبينما كان يتهيأ الجميع استعدادًا للاحتفال بعرسها كان الموت إليها أسبق.

أعلنت وزارة التعليم تقديم موعد انتهاء الدراسة والاختبارات أسبوعًا واحدًا، في المدارس التي تقع بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة.

نشر مجلس الضمان الصحي “إنفوجراف” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للتوضيح بأمر هام بخصوص المولود الجديد.

تفاعلت “الموارد البشرية” مع سؤال أحد المغردين بشأن الاستفادة من حافز الاستدامة ومدى تأثيره على “ساند” أو التأمينات.

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة 10 مساءً في عدة مناطق بالمملكة.

قال حساب المواطن، إن الحاسبة التقديرية للدعم المقدم للمستفيدين تتضمن الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديده لأربع أـشهر إضافية تنتهي في يوليو.

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إقامة لقاء إعلاميا لإطلاق الخطة التشغيلية لموسم الحج لعام 1444هـ، وذلك يوم الخميس الموافق 12/11/1444هـ.

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات.

اختتمَ رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني ثلاثَ تجارب تعليمية توعوية في أثناء رحلتهم في محطة الفضاء الدولية.

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (250) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

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