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مجلس الوزراء يوافق على التقويم الدراسي للعام 1445هـ والقواعد المنظمة له

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مجلس الوزراء يوافق على التقويم الدراسي للعام 1445هـ والقواعد المنظمة له

مجلس الوزراء يوافق على التقويم الدراسي للعام 1445هـ والقواعد المنظمة له

مجلس الوزراء يوافق على التقويم الدراسي للعام 1445هـ والقواعد المنظمة له
٠٤:٢٨:٣٢ م، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس: 

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر السلام بجدة.

وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين وولي العهد من رئيس جمهورية القمر المتحدة.

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ووافق مجلس الوزراء على التقويم الدراسي للعام 1445هـ ” 2023 / 2024 م ” والموافقة على القواعد المنظمة للتقويم الدراسي.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها.

وتابع مجلس الوزراء، مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وخاصة الوضع في السودان ومسار محادثات جدة.

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 وما أثمرت عنه من اتفاقات حول وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية،

في ظل جهود المملكة الهادفة إلى دعم الحلول السياسية في هذا البلد الشقيق وتقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع.

 كما اطَّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية،

واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

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ونوّه مجلس الوزراء، بالخطى المتسارعة للمملكة نحو مواجهة التغيّر المناخي ودفع الحلول الخضراء والمستدامة بحزمة مبادرات ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.

 ومنها بناء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم بنيوم؛ مستهدفة تلبية الطلب المتزايد على الطاقة عالميًا،

وتعزيز دورها الريادي في تطوير مصادر طاقة جديدة وبديلة.

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