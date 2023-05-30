حياتك في خطر.. 5 أمراض قاتلة تهددك إذا أهملت أسنانك

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إهمال نظافة الفم لا يعطي مظهرًا مزعجًا فحسب، بل يمكن أن تؤدي أمراض اللثة إلى جميع أنواع المشاكل الصحية الخطيرة.

يقول الدكتور نايجل كارتر، من مؤسسة صحة الفم ببريطانيا: “الفم مليء بالبكتيريا، وعلى الرغم من أن معظمها غير ضار، إلا أن بعضها قد يسبب المرض”.

وتساعد دفاعات الجسم الطبيعية، وتنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط يوميًا على مقاومتها، لكن التكاسل عن ذلك قد يكون له عواقبه إلى حد الخطر على صحة الإنسان.

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وفيما يلي أبرز المخاطر وفق ما أوردت صحيفة “ذا صن”:

أزمات قلبية

إذا كنت تعاني من أمراض اللثة، فمن المرجح أن تعاني من أمراض القلب التاجية بمقدار الضعف. ويمكن أن تنتج البكتيريا الموجودة في الفم بروتينات في الدم تسبب انسداد الشرايين.

وحذر الدكتور نايجل من أنه “إذا تأثر تدفق الدم بشدة، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى أزمة قلبية”.

السكتة الدماغية

ربطت الدراسات بين التهابات الفم وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. ويمكن أن يغير نزيف اللثة والالتهاب كيفية وصول الدم والأكسجين إلى المخ.

ويوضح الدكتور بن أتكينز، طبيب الأسنان في مانشستر، وأمين مؤسسة صحة الفم: “تسبب البكتيريا ارتفاع مستويات البروتين، مما قد يؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية – وهو مؤشر على ارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.”

السكري

تزداد احتمالية الإصابة بأمراض اللثة لدى مرضى السكري والعكس صحيح.

يعاني مرضى السكري من المزيد من الإصابات بشكل عام، والأشخاص الذين لايعرفون أنهم مصابون معرضون بشكل خاص.

يقول الدكتور كارتر: “إذا كنت مصابًا بالسكري، فمن المهم تشخيص أمراض اللثة – فقد يؤدي ذلك إلى ضعف التحكم في نسبة السكر في الدم، مما يزيد من خطر حدوث مضاعفات.”

التهابات الصدر

يمكن أن تحدث عدوى الصدر عن طريق استنشاق قطرات تحتوي على بكتيريا من الفم والحلق إلى الرئتين، مما يمكن أن يؤدي إلى التهاب رئوي مميت، أو يؤدي إلى تدهور الرئة.

يقول الدكتور كارتر: “الأشخاص المصابون بأمراض اللثة لديهم المزيد من البكتيريا في أفواههم وبالتالي قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الصدر.”

الولادة المبكرة

النساء الحوامل المصابات بأمراض اللثة أكثر عرضة بثلاث مرات للولادة المبكرة، أو إنجاب طفل يعاني من انخفاض الوزن عند الولادة.

يقول الدكتور أتكنز: “أمراض اللثة قد ترفع مستويات المواد الكيميائية التي تسبب المخاض. تشير الأبحاث أيضًا إلى أن النساء اللواتي يزداد مرض اللثة لديهن سوءًا أثناء الحمل معرضات بشكل أكبر لخطر إنجاب طفل خديج”، أي الولادة قبل الموعد المقرر بثلاثة أسابيع.

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