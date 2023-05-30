الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
سوق الأسهم يستعيد عافيته بعد سلسلة تراجعات.. والتداولات عند 4.9 مليارات ريال
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سوق الأسهم يستعيد عافيته بعد سلسلة تراجعات.. والتداولات عند 4.9 مليارات ريال

سوق الأسهم يستعيد عافيته بعد سلسلة تراجعات.. والتداولات عند 4.9 مليارات ريال

سوق الأسهم يستعيد عافيته بعد سلسلة تراجعات.. والتداولات عند 4.9 مليارات ريال
٠٤:٤٠:٢٢ م، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر الأسهم  الرئيس اليوم مرتفعًا 4.31 نقاط ليقفل عند مستوى 11139.98 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء  لسوق الأسهم – 150 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 130 شركة على تراجع.

الأكثر انخفاضا

وكانت أسهم شركات: رعاية، وأسواق عبدالله العثيم، وسدافكو، وفيبكو، ونادك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: وبروج للتأمين، ومجموعة صافولا، والعالمية، وأميانتيت، والشرقية للتنمية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.57% و3.98%.

فيما كانت أسهم شركات: جبل عمر، وشركة الاتصالات السعودية، وأمريكانا، والخليج العامة، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وشركة الاتصالات السعودية، وجبل عمر، ولوبريف، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 64.82 نقطة ليقفل عند مستوى 20943.02 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 29.1 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 430 ألف سهم.

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