وزير الصحة: 5 خطوات تساعدك في الإقلاع عن التدخين

تواصل – واس:

حذر وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، من أن التدخين يقلّص من متوسط العمر المتوقع للسعوديين بمعدل 1.6 عام.

وقال إن هذا يتعارض مع رؤية المملكة 2030 التي تستهدف رفع متوسط أعمار المواطنين.

وأضاف الوزير: “صحتنا تستحق الأفضل والتدخين يقدم لها الأسوأ”، مشيرًا إلى عدد من الخطوات الي تساعد على الإقلاع عن التدخين أبرزها:

-تجنب الأماكن المحفزة للتدخين.

-مراجعة النظام الغذائي.

-استخدام بدائل النيكوتين.

-تعزيز التواصل الاجتماعي.

-ممارسة النشاط البدني.

ونوه بإمكانية حجز موعد في عيادات الإقلاع عن التدخين من خلال الاتصال على مركز 937 أو تطبيق صحتي للراغبين.

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6 خطوات للإقلاع عن التدخين

وحددت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض، 6 خطوات للإقلاع عن التدخين.

وأبرزت، أهم الطرق للتعامل مع محفزات التدخين وكيفية التغلب عليها.

وفيما يلي الخطوات الست للإقلاع عن التدخين:

-التحكم في ذروة التدخين.

-الخروج من المكان والعودة إليه.

-الانشغال بأنشطة أخرى.

-تحديد موعد للإقلاع عن التدخين وإعلانه للمقربين.

-الاستفادة من المحاولات السابقة للإقلاع باعتبارها خطوة للإقلاع.

-الحصول على الدعم من الأصدقاء والمقربين والمؤسسات المتخصّصة.

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سبعة محفزات للتدخين

فيما أبرزت سبعة محفزات للتدخين، وهي:

-تناول القهوة.

-التدخين في أماكن العمل.

-المشاعر القوية.

-أعراض الانسحاب في فترة الإقلاع.

-المناسبات العامة.

-التواجد مع أصدقاء مدخنين.

-فترات الانتظار الطويلة ومشاهدة الأفلام.

كيفية التعامل مع محفزات التدخين؟

-استبدال التدخين بأشياء أخرى، كالمسواك والمسبحة وغيرهما.

-الابتعاد عن المناسبات الاجتماعية المحفزة للتدخين.

-تناول المكسرات أو العصائر والوجبات الخفيفة أثناء المشاهدة أو الانتظار

-استشارة المختصي والأطباء لتفادي الأعراض الانسحابية.