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“الدفاع المدني” يُحذر من عواصف وأمطار على مكة والمدينة حتى الـ10 مساءً
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“الدفاع المدني” يُحذر من عواصف وأمطار على مكة والمدينة حتى الـ10 مساءً

“الدفاع المدني” يُحذر من عواصف وأمطار على مكة والمدينة حتى الـ10 مساءً

“الدفاع المدني” يُحذر من عواصف وأمطار على مكة والمدينة حتى الـ10 مساءً
٠٣:١٨:٢٧ م، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة 10 مساءً في عدة مناطق بالمملكة.

أمطار وعواصف رعدية على منطقة مكة المكرمة

وأوضحت على حسابها في “تويتر” أنه بناءً على توقعات مركز الأرصاد فإنها تحذر من أمطار وعواصف رعدية على منطقة مكة المكرمة.

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وأضافت أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً، وتشمل “أضم وميسان والطائف”.

الحالة تستمر حتى الـ 10 من مساء اليوم

كما حذرت من حالة مطرية غزيرة مصحوبة بعواصف ترابية على منطقة المدينة المنورة، تشمل محافظات “المدينة وخيبر ووادي الفرع وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار والحناكية والمهد والعيص والعلا”، وتستمر حتى الـ 10 من مساء اليوم.

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وشددت على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

هطول أمطار على جميع المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك والقصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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