تقديم موعد انتهاء الدراسة والاختبارات بمدارس مكة

تواصل – واس:

أعلنت وزارة التعليم تقديم موعد انتهاء الدراسة والاختبارات أسبوعًا واحدًا، في المدارس التي تقع بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة.

وأوضحت أن ذلك يأتي بصفة استثنائية للعام الدراسي الحالي 1444هـ، تزامناً مع موسم حج هذا العام.

الخميس نهاية الدراسة والاختبارات

وحدّدت التعليم، يوم الخميس 26/ 11/ 1444هـ، نهاية الدراسة والاختبارات في المدارس التي تقع في “مكة المكرمة، وبحرة، والجموم، والكامل”.

اجتماع لجنة وزارة الشؤون الإسلامية في الحج

في الوقت نفسه، عقدت لجنة متابعة أعمال ومشاريع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الحج أمس, اجتماعها الأول للتأكد من اكتمال جاهزية الأعمال والمشاريع لحج العام الحالي 1444هـ، وأبرز الاستعدادات.

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وناقش الاجتماع احتياجات مرافق الوزارة في منطقة المشاعر المقدسة، وأبرز المشاريع المنفذة وعمل شركات الصيانة والتشغيل.

إلى جانب البرامج التوعوية والإرشادية المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، وأعمال الدعاة والمترجمين، واستعدادات الوزارة لتنفيذ برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في موسم الحج.

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وأطلعت اللجنة على أعمال كافة اللجان العاملة بالحج لهذا الموسم مع عودة كافة الطاقة الاستيعابية لعودة الحج بعد سنوات الجائحة التي قدمت الوزارة فيها أعمال مميزة تتويجاً ومواكبة لتوجيهات القيادة الرشيدة.