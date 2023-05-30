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الطائف الآن.. شاهد غزارة الأمطار وجريان السيول في الشوارع والطرقات
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الطائف الآن.. شاهد غزارة الأمطار وجريان السيول في الشوارع والطرقات

الطائف الآن.. شاهد غزارة الأمطار وجريان السيول في الشوارع والطرقات

الطائف الآن.. شاهد غزارة الأمطار وجريان السيول في الشوارع والطرقات
٠٢:٤١:٤٢ م، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا للحالة المطرية وتقلبات الطقس، تساقطت أمطار غزيرة أدت لجريان السيول في شوارع وطرقات محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمطار الغزيرة والسيول الجراية في الطائف ومراكزها.

أجواء ماطرة في مشعر عرفات

كما شهد مشعر عرفات شرق مكة المكرمة صباح اليوم، أجواءً ماطرة بتكون السحب الركامية بكثافة مع فرصة هطول أمطار.

هطول أمطار على جميع المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار وسيول وبرد على 9 مناطق

وأوضح المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية .

وتمتد الحالة إلى أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية.

أمطار رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك والقصيم والرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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