الطائف الآن.. شاهد غزارة الأمطار وجريان السيول في الشوارع والطرقات

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استمرارًا للحالة المطرية وتقلبات الطقس، تساقطت أمطار غزيرة أدت لجريان السيول في شوارع وطرقات محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمطار الغزيرة والسيول الجراية في الطائف ومراكزها.

أجواء ماطرة في مشعر عرفات

كما شهد مشعر عرفات شرق مكة المكرمة صباح اليوم، أجواءً ماطرة بتكون السحب الركامية بكثافة مع فرصة هطول أمطار.

📍فيديو

امطار حي الوسام #الطايف_الان

الثلاثاء ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

30 مايو 2023م

رصد | فهد المعلوي

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. pic.twitter.com/NwkdqHmvnP — طقس (@tqqs) May 30, 2023

هطول أمطار على جميع المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار وسيول وبرد على 9 مناطق

وأوضح المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية .

وتمتد الحالة إلى أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية.

📍فيديو

اجواء ماطرة جميلة في

مشعر عرفات شرق #مكه_الان

الثلاثاء ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

30 مايو 2023م

عدسة | فيصل الكبكبي

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. pic.twitter.com/CZ6jpRxqrk — طقس (@tqqs) May 30, 2023

أمطار رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك والقصيم والرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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