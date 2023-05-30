الكفن سبق فستان الزفاف.. وفاة عروس قبل يوم من عرسها.. وهذا ما طلبه الأب من المعزين!

تواصل – فريق التحرير:

تحولت فرحة الأسرة بزفاف ابنتها إلى حزن شديد، فبينما كان يتهيأ الجميع استعدادًا للاحتفال بعرسها كان الموت إليها أسبق.

حدثت الوفاة الماضي قبل يوم واحد من زفافها الفتاة رغد سلمان حسن الفيفي البالغة من العمر 20عامًا، وفق ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي نقلاً عن والدها.

وكان من المقرر الاحتفال بزفاف الفتاة على ابن عمها، أمين بن سليمان الفيفي، يوم الأحد ۸ ذوالقعدة، لكنها توفيت يوم السبت، واستبدلت أسرتها فستان الزفاف بالكفن.

وتحولت البسمة على ثغور الأهل والأقارب القادمين من خارج المنطقة إلى حزن وبكاء في أعقاب الوفاة المفاجئة.

ونشر الأب صورة من دعوة الزفاف، وكتب: “دعواتكم لابنتي رغد سلمان حسن الفيفي كان زفافها يوم الأحد ۸ ذو القعدة ولكنها زُفت يوم السبت في كفنها إلى أرحم الراحمين. اللهم عوضها في شبابها بالجنة، واغفر لها وارحمها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة وثبتها عند السؤال”.

وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع الأب المكلوم، وانهالوا بالدعوات والترحم للفقيدة، داعين الله تعالى أن يجعلها من أهل الجنة، وأن يلهم أهلها الصبر على مصابهم الأليم.

وكشفت إحدى الحسابات الخاصة بتحفيظ القرون الكريم أن الفتاة كانت تنتظم في دروس تحفيظ القرآن.

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