سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة تنظيم المياه والكهرباء للعمل بعدة مدن

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أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين في عدد من التخصصات؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1- مراقب ميداني – تبوك.

2 – مراقب ميداني – جدة.

3 – مراقب ميداني – المنطقة الشرقية.

* هدف الوظيفة:

– تقديم الدعم لتنفيذ أعمال الرقابة الميدانية ذات العلاقة بحماية المستهلك وتوعيته وتنفيذ مهام معالجة الشكاوى والأنشطة الرقابية.

* المهام والمسؤوليات:

1 – إعداد التقارير المتعلقة بمسؤوليات الوظيفة.

2 – أداء أي مهام أخرى يطلبها المرؤوسون المباشرين.

3 – دعم إداري لأعمال الهيئة وتنسيق الخدمات اللوجستية.

4 – تنسيق وجمع التقارير من فرق التفتيش والرقابة الميدانية وتحليل النتائج.

5 – المساعدة في ضبط المخالفات بشكل فردي أو بالتعاون مع الجهات المعنية.

6 – التواصل مع المرخص لهم والرد على استفساراتهم وتلقي طلبات المستثمرين.

7 – تدقيق بيانات المرخص لهم بشكل دوري، بما في ذلك الشكاوى والمؤشرات وحالات الامتثال.

8 – التواصل والتنسيق مع المستهلكين ومقدمي الخدمات لمعالجة الشكاوى وتوفير المعلومات والتوعية للمستهلكين.

9 – إجراء زيارات رقابية دورية لمقدمي الخدمات للتأكد من الامتثال للتنظيمات المعتمدة ومعالجة الشكاوى.

* المؤهل المطلوب:

درجة الدبلوم في الكهرباء أو أي تخصص مرتبط بمجال العمل.

* طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).