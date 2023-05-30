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سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة تنظيم المياه والكهرباء للعمل بعدة مدن

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة تنظيم المياه والكهرباء للعمل بعدة مدن

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة تنظيم المياه والكهرباء للعمل بعدة مدن
٠٢:٣١:١٨ م، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين في عدد من التخصصات؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1- مراقب ميداني – تبوك.

2 – مراقب ميداني – جدة.

3 – مراقب ميداني – المنطقة الشرقية.

* هدف الوظيفة:

– تقديم الدعم لتنفيذ أعمال الرقابة الميدانية ذات العلاقة بحماية المستهلك وتوعيته وتنفيذ مهام معالجة الشكاوى والأنشطة الرقابية.

* المهام والمسؤوليات:

1 – إعداد التقارير المتعلقة بمسؤوليات الوظيفة.

2 – أداء أي مهام أخرى يطلبها المرؤوسون المباشرين.

3 – دعم إداري لأعمال الهيئة وتنسيق الخدمات اللوجستية.

4 – تنسيق وجمع التقارير من فرق التفتيش والرقابة الميدانية وتحليل النتائج.

5 – المساعدة في ضبط المخالفات بشكل فردي أو بالتعاون مع الجهات المعنية.

6 – التواصل مع المرخص لهم والرد على استفساراتهم وتلقي طلبات المستثمرين.

7 – تدقيق بيانات المرخص لهم بشكل دوري، بما في ذلك الشكاوى والمؤشرات وحالات الامتثال.

8 – التواصل والتنسيق مع المستهلكين ومقدمي الخدمات لمعالجة الشكاوى وتوفير المعلومات والتوعية للمستهلكين.

9 – إجراء زيارات رقابية دورية لمقدمي الخدمات للتأكد من الامتثال للتنظيمات المعتمدة ومعالجة الشكاوى.

* المؤهل المطلوب:

 درجة الدبلوم في الكهرباء أو أي تخصص مرتبط بمجال العمل.

* طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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