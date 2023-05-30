سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة تنظيم المياه والكهرباء للعمل بعدة مدن
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين في عدد من التخصصات؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
1- مراقب ميداني – تبوك.
2 – مراقب ميداني – جدة.
3 – مراقب ميداني – المنطقة الشرقية.
* هدف الوظيفة:
– تقديم الدعم لتنفيذ أعمال الرقابة الميدانية ذات العلاقة بحماية المستهلك وتوعيته وتنفيذ مهام معالجة الشكاوى والأنشطة الرقابية.
* المهام والمسؤوليات:
1 – إعداد التقارير المتعلقة بمسؤوليات الوظيفة.
2 – أداء أي مهام أخرى يطلبها المرؤوسون المباشرين.
3 – دعم إداري لأعمال الهيئة وتنسيق الخدمات اللوجستية.
4 – تنسيق وجمع التقارير من فرق التفتيش والرقابة الميدانية وتحليل النتائج.
5 – المساعدة في ضبط المخالفات بشكل فردي أو بالتعاون مع الجهات المعنية.
6 – التواصل مع المرخص لهم والرد على استفساراتهم وتلقي طلبات المستثمرين.
7 – تدقيق بيانات المرخص لهم بشكل دوري، بما في ذلك الشكاوى والمؤشرات وحالات الامتثال.
8 – التواصل والتنسيق مع المستهلكين ومقدمي الخدمات لمعالجة الشكاوى وتوفير المعلومات والتوعية للمستهلكين.
9 – إجراء زيارات رقابية دورية لمقدمي الخدمات للتأكد من الامتثال للتنظيمات المعتمدة ومعالجة الشكاوى.
* المؤهل المطلوب:
درجة الدبلوم في الكهرباء أو أي تخصص مرتبط بمجال العمل.
* طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).