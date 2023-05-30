تنبيه مهم من الموارد البشرية حول الاستفادة من حافز الاستدامة

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت “الموارد البشرية” مع سؤال أحد المغردين بشأن الاستفادة من حافز الاستدامة ومدى تأثيره على “ساند” أو التأمينات.

وقال المغرد في سؤاله: “هل حافز الاستدامة يؤثر على ساند او على التأمينات؟”.

وردا على ذلك، أضاف حساب “العناية بالمستفيدين”: من شروط الاستفادة من حافز الاستدامة استمرار العامل في العمل دون انقطاع.

مستفيدوا الضمان الاجتماعي

في وقت سابق، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا بشأن مراجعة الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على اسنفسار لأحد المستفيدين حول إضافة تابع في 10 مايو الجاري ولم تتم دراسة الأهلية:

“يتم مراجعة الأهلية والتابعين بشكل دوري، وسيتم دراسة استحقاق الأسرة من جديد بعد إضافة التابعين، واحتساب كل تابع مضاف بدءًا من دورة الأهلية القادمة”.

وتصدر أهلية المستفيد بعد استيفاء كافة الشروط والأحكام التي وضعتها الوزارة، التي تعمل بدورها على مراجعة البيانات الخاصة بالمستفيدين.

وتم الإعلان عن نتائج الأهلية في الضمان الاجتماعي يوم السبت 27 من مايو -7 من ذي القعدة، لتأهيل المستفيدين للحصول على دعم في الأول من الشهر الميلادي.

ويمكن الاستعلام عن الأهلية عبر هذا الرابط: (اضغط هنا)

نظام الضمان الاجتماعي المطور

ونظام الضمان الاجتماعي المطور، هو نظام يستهدف الأفراد والأسر الأشد حاجة لتزويدهم بالدعم المادي، وتمكين المستحقين لتحسين حالتهم المعيشية، وتحقيق الاستقلال المالي، والتحول من الاحتياج إلى الإنتاج عبر التأهيل والتدريب، وتقديم عروض العمل المناسبة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والجهات ذات العلاقة.

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