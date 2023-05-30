حشرات تعيش وتتزاوج على وجهك وأنت لاتدري!.. تعرف عليها

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ربما لا يعرف كثير من الناس أن هناك حشرات تعيش وتتعذى على بشرتهم، والتي يمكن أن ينجم عنها مشكلات في بعض الحالات.

وقال الدكتور سكوت والتر، طبيب الأمراض الجلدية في جولدن بولاية كولورادو الأمريكية، إن هناك حشرات صغيرة جدًا تسمى ديموديكس (عث الوجه) تعيش على وجوه الجميع.

وأضاف: “إنها في الواقع مرتبطة بشكل بعيد بالقراد والعناكب، لأنها تحتوي أيضًا على ثمانية أرجل، لكنها تحب أن تعيش في مسام وجهنا وتأكل من دهوننا أو الزيت الذي ننتجه”.

لاتشكل خطرًا

لكن والتر قلل من خطر الأمر على الصحة، قائلاً: “إنهم أصدقاؤنا. اقبلهم، وهم هنا ليبقوا”، وفقًا لصحيفة “نيويورك بوست”.

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فالعث يتزاوج بالفعل على الوجه، لذلك لا يوجد سبب للتخلص منه بشكل فعال إلا إذا كان يتسبب في بعض الأعراض غير السارة.

وتعيش الحشرات المجهرية في بصيلات الشعر أو حولها، بما فيها الحواجب والرموش، بالإضافة إلى الحلمات والأذنين ومناطق شعر العانة، وفقًا لعيادة كليفلاند.

وإذا بقي الأمر تحت السيطرة، فلن تسبب أي مشاكل.

لكن المعاهد الوطنية للصحة توصي بمراقبة العث عن طريق غسل الوجه مرتين يوميًا بمنظف غير الصابون، وتجنب المنظفات التي تحتوي على الزيوت والمكياج الدهني، والتقشير بين الحين والآخر لإزالة خلايا الجلد الميتة.

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أعراض على الوجه

وإذا بدأت في الشعور بأعراض على الوجه – بما فيها الحرقة أو الحكة أو الاحمرار أو الجلد الشبيه بورق الصنفرة أو القشور الشبيهة بالإكزيما – فقد يكون العث قد تضاعف وأصبح خارج نطاق السيطرة.

وعادةً ما يحدث ذلك جراء عدم عمل الجهاز المناعي بشكل جيد.

وعادة ما يتم علاج فرط نمو العث عن طريق الكريمات أو مواد الجل أو المستحضرات أو الغسول الذي يحتوي على مبيدات القراد- مبيد حشري يقتل القراد والعث.

وأوضح والتر: “تحتاج فقط إلى علاج ديموديكس إذا كان لديك أشياء مثل الوردية أو التهاب الجريبات الحاد منها”.