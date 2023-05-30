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احذر التهاون بالأودية.. شاهد ماذا فعلت السيول بسيارة وراكبها في القريات بالجوف

احذر التهاون بالأودية.. شاهد ماذا فعلت السيول بسيارة وراكبها في القريات بالجوف

احذر التهاون بالأودية.. شاهد ماذا فعلت السيول بسيارة وراكبها في القريات بالجوف
٠٢:١٠:٣٧ م، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

مع تحذيرات المديرية العامة للدفاع المدني ومركز الأرصاد من خطورة خوض في مجاري السيول والأودية، شهدت محافظة القريات بالجوف اليوم،غرق مركبة وتم إنقاذ صاحبها.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدًا لغرق سيارة “جيب” في سيول شرق محافظة القريات وإنقاذ صاحبها بالجوف.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات والأودية

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

 وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

هطول أمطار على جميع المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصادهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار وسيول وبرد على 9 مناطق

وأوضح المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتمتد الحالة إلى أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية.

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