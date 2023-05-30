“شؤون الحرمين” تُطلق خطتها التشغيلية استعدادًا لموسم الحج الخميس

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إقامة لقاء إعلاميا لإطلاق الخطة التشغيلية لموسم الحج لعام 1444هـ، وذلك يوم الخميس الموافق 12/11/1444هـ.

وسيتم في اللقاء استعراض ملامح الخطة التشغيلية، والخدمات والبرامج التي أعدتها الرئاسة لضيوف الرحمن في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

في وقت سابق، فعلت الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين برئاسة شؤون الحرمين بالتعاون مع المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي خدمة حجاج الخارج. برنامج التطويف المركزي لموسم حج هذا العام ١٤٤٤هـ والمعني بتقديم خدمة التطويف وخدمات توعوية ميدانية لوفود ضيوف الرحمن.

برنامج التطويف المركزي وأوضح مدير الإدارة أحمد الدهاس أن البرنامج يقدم خدمات عديدة لضيوف الرحمن أبرزها استقبالهم ومرافقتهم أثناء أداهم لطواف القدوم. وتقديم خدمة التطويف وتوعويتهم بالطريقة الصحيحة وفق هدي المصطفى صل الله عليه وسلم، لافتا النظر إلى أنه يشرف على تنفيذ البرنامج ميدانياً أكثر من (160) شابا سعوديا مؤهلا تأهيلا شرعياً. اقرأ أيضا: لخدمة ضيوف الرحمن.. “شؤون الحرمين” تعتمد خطة موسم الحج وفي وقت سابق، اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس. خلال اجتماعه بالمجلس الاستشاري الموحد خطة الرئاسة لموسم الحج لعام 1444هـ. تسخير القدرات وأكد السديس أن المملكة وقيادتها الرشيدة تعمل على تقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتحرص على تسخير كافة القدرات والخدمات وتطويرها لقاصدي الحرمين الشريفين. اقرأ أيضا:

لخدمة ضيوف الرحمن..”شؤون الحرمين” تُفعل برنامج التطويف المركزي