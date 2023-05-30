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سفير المملكة لدى لبنان: صحة المواطن مشاري المطيري مطمئنة
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سفير المملكة لدى لبنان: صحة المواطن مشاري المطيري مطمئنة

سفير المملكة لدى لبنان: صحة المواطن مشاري المطيري مطمئنة

سفير المملكة لدى لبنان: صحة المواطن مشاري المطيري مطمئنة
٠١:٤٧:٢٥ م، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد سفير المملكة لدى لبنان، وليد بخاري، أن صحة المواطن مشاري المطيري مطمئنة، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن تحريره إثر اختطافه في بيروت يوم الأحد الماضي

وقال بخاري خلال مؤتمر صحفي مع وزير الداخلية اللبناني: “نشكر لبنان على استجابته السريعة ونجاح عملية تحرير المواطن السعودي مشاري المطيري”.

تحرير المواطن السعودي المختطف

وأعلن الجيش اللبناني في وقت سابق اليوم، تحريره المطيري -الذي اختطف مساء الأحد الماضي- بعد عملية وصفها بالنوعية على الحدود اللبنانية السورية، واعتقال عدد من المتورطين في عملية اختطافه.

وقال قائد الجيش جوزيف عون في مؤتمر صحفي: “المخابرات اللبنانية تمكنت بعد عملية نوعية اليوم من تحرير المخطوف السعودي وأوقفت عددا من المتورطين في عملية الخطف”.

وأشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي بجهود الجيش لتحرير المطيري وتوقيف خاطفيه، مؤكدا “الإصرار على ضبط الوضع الأمني وعدم السماح بحصول أي تهديد يطال أمن اللبنانيين والرعايا” الموجودين في لبنان.

وكانت سفارة المملكة في لبنان قالت أمس الاثنين إنها تلقت بلاغا من ذوي أحد السعوديين عن فقدان الاتصال به منذ يوم الأحد أثناء وجوده بالعاصمة بيروت.

والمواطن المختطف في لبنان يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت، وقد تعرض للاختطاف مساء الأحد وسط المنطقة التجارية بالعاصمة اللبنانية.

ووفق فضائية “الإخبارية”، فإن الخاطفين بعثوا رسالة مطالبين بفدية مالية تقدر بـ 400 ألف دولار، وتبين أن الرسالة الهاتفية “صدرت من الضاحية الجنوبية لبيروت”.

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الكلمات الدلالية:
الجيش اللبناني المواطن مشاري المطيري مطمئنة سفير المملكة لدى لبنان وليد بخاري

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