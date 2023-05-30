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مقابل مبلغ ضخم.. عرض قلم هتلر للبيع في مزاد
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مقابل مبلغ ضخم.. عرض قلم هتلر للبيع في مزاد

مقابل مبلغ ضخم.. عرض قلم هتلر للبيع في مزاد

مقابل مبلغ ضخم.. عرض قلم هتلر للبيع في مزاد
٠١:٣٨:٥١ م، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سيُباع قلم رصاص مطليًا بالفضة للزعيم النازي أدولف هتلر في مزاد علني في 6 يونيو في بلفاست بإيرلندا.

ويتوقع أن يباع القلم بما يترواح بين 75 ألفًا و100 ألف دولار.

لكن المبادرة تثير الانتقادات لأنها قد تبدو شكلاً ضمنيًا من أشكال الاحتفال بالنازية.

ويعتقد أن القلم كان هدية للزعيم النازي من شريكته إيفا براون، في عيد ميلاده الثاني والخمسين، في 20 أبريل 1941، وفقًا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.

واشترى القلم الرصاص أحد هواة تجميع التحف في مزاد عام 2002، عليه نقش باللغة الألمانية ينتهى بـ “Eva”، ويحمل الحرفين “A وH”، فى إشارة لـ “أدولف هتلر”.

ويتضمن المزاد بيع قطع تاريخية أخرى، مثل صورة أصلية لهتلر موقعة بخط يده، وعفوًا مكتوبًا بخط اليد، من الملكة فيكتوريا يعود إلى عام 1869 للمتمردين الأيرلنديين المدانين بالخيانة.

وأشار العضو المنتدب لدار المزادات، كارل بينيت، إلى أنه يتوقع اهتمامًا من جميع أنحاء العالم.

وأضاف: “تكمن أهمية قلم الرصاص الشخص لهتلر فى حقيقة أنه يساعد في كشف جزء مخفي من التاريخ، ويعطى نظرة ثاقبة فريدة لعلاقات هتلر الشخصية، التي أخفاها بدقة عن أعين المتابعين”.

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الكلمات الدلالية:
أدولف هتلر إيرلندا قلم رصاص مزاد علني بلفاست

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