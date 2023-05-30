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وظائف شاغرة في “كاوست”.. المسميات وطريقة التقديم
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وظائف شاغرة في “كاوست”.. المسميات وطريقة التقديم

وظائف شاغرة في “كاوست”.. المسميات وطريقة التقديم

وظائف شاغرة في “كاوست”.. المسميات وطريقة التقديم
٠١:٤٠:٢٨ م، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات.
وأوضحت الجامعة أن الوظائف المطلوبة للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. رئيس قسم هندسة الإلكترونيات والبرمجيات.
  2. كبير العلماء – المجهر الإلكتروني.
  3. قائد عمليات البحث الميداني.
  4. قيادة المعلوماتية الحيوية.
  5. والمزيد…

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا)

جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تعلن عن وظائف شاغرة.. طريقة التقديم

في وقت سابق، أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” عن توفر فرص وظيفية شاغرة.

وكشفت الجامعة عبر موقعها الالكتروني كافة تفاصيل الوظائف وشروط شغلها.

وأوضحت الجامعة أنه يتم التقديم على هذه الوظائف عبر الرابط التالي: “اضغط هنا”

في وقت سابق، أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالريوس وفقًا للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه:

المسميات الوظيفية

1.مدير الإستراتيجية والتخطيط

المؤهلات والمتطلبات

-بكالوريوس في إدارة الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات أو التسويق أو المالية أو أي مجال ذي صلة، ماجستير في إدارة الأعمال هو ميزة إضافية مع تفضيل الدكتوراه.

-ما لا يقل عن 8-10 سنوات من الخبرة ذات الصلة في قطاع التخطيط الاستراتيجي للشركات.

-خبرة تقدمية في العلاقات والشراكات الاستراتيجية.

2- قيادة الابتكار التكنولوجي

المؤهلات والمتطلبات

-درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر أو نظم المعلومات أو هندسة الكمبيوتر أو الهندسة الكهربائية أو التخصصات ذات الصلة.

-خبرة أكثر من 8 سنوات في التكنولوجيا في مختبرات الابتكار أو مرافق البحث أو تكنولوجيا المعلومات.

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