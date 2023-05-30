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إحباط تهريب 250 كجم من القات بجازان وضبط مواطن يروّج الحشيش بالعرضيات

إحباط تهريب 250 كجم من القات بجازان وضبط مواطن يروّج الحشيش بالعرضيات

إحباط تهريب 250 كجم من القات بجازان وضبط مواطن يروّج الحشيش بالعرضيات
٠١:٠٨:٢٠ م، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (250) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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ترويج مادة الحشيش المخدر بمحافظة العرضيات

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة العرضيات لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة.

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الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات. وذلك من خلال:

– الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

– و(999) في بقية مناطق المملكة.

– ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

– وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa.

وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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