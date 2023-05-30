الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. لحظة انفجار سد شعيب سمرمدا شرق القريات في الجوف
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شاهد.. لحظة انفجار سد شعيب سمرمدا شرق القريات في الجوف

شاهد.. لحظة انفجار سد شعيب سمرمدا شرق القريات في الجوف

شاهد.. لحظة انفجار سد شعيب سمرمدا شرق القريات في الجوف
٠١:٢٠:٥٢ م، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء متقلبة وسيول جارية وأمطار غزيرة منهمرة على محافظة الجوف، انفجر اليوم الثلاثاء، سد شعيب سمرمدا بالناصفة شرق محافظة القريات.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف انفجر سد شعيب سمرمدا شرق القريات في الجوف.

وانتشرت مياه الأمطار المحتجزة خلف السد وجرت انهارًا حتى حولت مساحات شاسعة لبحيرة من الماء.

هطول أمطار على جميع المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار وسيول وبرد على 9 مناطق

وأوضح المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وذلك على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك والقصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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