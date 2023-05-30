أبرزها رقم 4.. أهم 6 خطوات تساعدك على الإقلاع عن التدخين

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تحت شعار”صحتكم غايتنا”، كشفت مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية – عضو النطاق الصحي الثالث – بتجمع المدينة المنورة، عن خطوات عديدة تساعد على الإقلاع عن التدخين.

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خطوات تساعدك على الإقلاع عن التدخين

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أهم الخطوات التي تساعد المدخن على الإقلاع عن التدخين، ومن أبرزها:

1 – خذ الخطوة، من خلال البدء بإرادة قوية وإيمان عميق.

2 – حدد موعد الإقلاع، ولا تؤجل إقلاع اليوم إلى الغد.

3 – استشر الطبيب، حدد موعدًا مع الطبيب في عيادته.

4 – جدد وغير حياتك، بالتخلص من كل منتجات التدخين.

5 – توقع التحديات، وذلك بتفاعل جسمك مع الإقلاع.

6 – مارس الرياضة، مع أي هواية تخلصك من التدخين.

“بدائل” للحد من انتشار التدخين في المملكة

يأتي هذا في وقت أعلن فيه صندوق الاستثمارات العامة اليوم، عن تأسيس شركة “بدائل”، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية بتاريخ 31 مايو.

وتهدف الشركة إلى تطوير وتصنيع وتوزيع منتجات مبتكرة للحد من انتشار التدخين، عبر تقديم بدائل خالية من التبغ وأقل ضررًا.

كما تسهم في مساعدة المدخنين لعيش حياة أكثر صحة، ورفع مستوى جودة الحياة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وتحاول الشركة أن تحد من الأثر السلبي للتدخين على المجتمع المحلي، حيث ستُسهم منتجات الشركة في مساعدة ما يقارب مليون شخص في المملكة من الإقلاع عن التدخين بحلول عام 2032.

ويمثل هذا الرقم قرابة 25% من إجمالي المدخنين محلياً، وتوفير أكثر من 6 مليارات ريال سنوياً من نفقات الرعاية الصحية بحلول عام 2032.

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وستحقق الشركة مستهدفات إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة المرتبطة بالتوطين من خلال دعم تصنيع المنتجات محلياً، وتوفير المواد الخام، ونقل المعرفة، إضافة إلى تطوير الملكية الفكرية.

وتعتزم الشركة توفير منتجات نيكوتين خالية من التبغ في جميع أنحاء المملكة بنهاية عام 2023، ومن ثم توسيع نطاق وصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية على المدى الطويل.

وسيتم تصنيع المنتجات محلياً وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، واتباع أفضل الممارسات عالميًا.

وسيمكن ذلك الشركة من توفير فرص اقتصادية جديدة، واستحداث فرص عمل، والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والشركاء الدوليين.

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وتتمثل رؤية الشركة في الحد من انتشار التدخين، والإسهام في تحقيق مستهدفات إستراتيجية الصندوق لرفع مستوى جودة الحياة.

ومنذ عام 2017، أسّس صندوق الاستثمارات العامة 77 شركة محلية، وأسهم في استحداث أكثر من نصف مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.