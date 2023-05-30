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بمنفذ الحديثة.. إحباط تهريب 3 ملايين حبة مخدرة خلال أربعة أشهر (فيديو)
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بمنفذ الحديثة.. إحباط تهريب 3 ملايين حبة مخدرة خلال أربعة أشهر (فيديو)

بمنفذ الحديثة.. إحباط تهريب 3 ملايين حبة مخدرة خلال أربعة أشهر (فيديو)

بمنفذ الحديثة.. إحباط تهريب 3 ملايين حبة مخدرة خلال أربعة أشهر (فيديو)
١٢:٣١:٤٤ م، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الدوريات والأفواج الأمنية بمنفذ الحديثة، أنها تمكنت من إحباط تهريب نحو 3 ملايين حبة مخدرة خلال الربع الأول لعام 2023.

المملكة بالمرصاد لمروجي المخدرات في جميع المنافذ

وأوضحت أن المملكة تقوم بدور كبير لمكافحة المخدرات، للحفاظ على المجتمع من أضرار المخدرات.

وأكدت أنها بالمرصاد لمروجيها في جميع المنافذ خاصة منفذ الحديثة وهو أكبر  منفذ بري بالشرق الأوسط.

ومن خلال المنفذ يبذل أبطال الجمارك جهودًا مضنية لمواجهة المهربين والوقوف لهم بالمرصاد، وإحباط محاولاتهم الفاشلة بإدخال سمومهم عبر الشاحنات والمركبات.

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تنسيق كامل مع مكافحة المخدرات وهيئة الجمارك

وبينت أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات وكافة الأجهزة المختصة.

وشددت هيئة الجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب.

 وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

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على الجميع مكافحة التهريب لحماية المجتمع

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية “1910” أو عبر البريد الإلكتروني.

وأكدت أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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