أخبار السعودية.. تحرير المواطن المختطف بلبنان وإلغاء غرامات أنظمة الجمارك وموعد صرف الضمان المطور
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
بالتفاصيل.. الجيش اللبناني يُحرر المواطن المختطف مشاري المطيري
أعلنت قناة الإخبارية – منذ قليل- في نبأ عاجل أن مخابرات الجيش اللبناني حررت المواطن المختطف مشاري المطيري، في بيروت، واعتقلت بعض المطلوبين.
بدء تنفيذ خطة تغطية طلب السوق المحلي للمواشي قبل موسم الحج (فيديو)
بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة في تنفيذ خطتها لتغطية طلب السوق المحلي للمواشي خلال موسم الحج للعام الحالي.
غدًا.. انتهاء مبادرة إلغاء غرامات المخالفين لأنظمة الجمارك
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”.
تنبيه بشأن موعد صرف الضمان المطور لشهر يونيو
يتبقى يومان على صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور، الذي يتم إيداعه في حسابات المستفيدين مطلع كل شهر ميلادي.
تعليق الدراسة الحضورية في المدارس المسائية بالطائف
أعلنت إدارة تعليم الطائف تحويل الدراسة عن بعد اليوم الثلاثاء 10 / 11 / 1444هـ للمدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر
قبل الشراء.. تعرف على أهم 10 حيل لغش الأغنام في موسم عيد الأضحى
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يبدأ الكثيرون في البحث عن شراء الأغنام سواء أولئك الذين يشترونها كبيرة أو التي يشترونها صغيرة بغرض التسمين.
توضيح مهم من سكني لمن يريد التنازل عن الأرض المجانية
أصدر برنامج سكني، توضيحًا بشأن التنازل عن الأرض المجانية لأحد أفراد الأسرة مقابل الحصول على أخرى.
سر تراجع تحويلات الوافدين في المملكة.. حصار “اقتصاد الظل” بالمقدمة
كشف البنك المركزي السعودي “ساما” عن تراجع تحويلات الوافدين بالمملكة إلى الخارج، بنحو 22.2 % في الربع الأول من عام 2023.
11 يونيو القادم.. المملكة تستضيف أكبر تجمع اقتصادي عربي صيني بمشاركة 23 دولة
تستضيف المملكة الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني والندوة الثامنة للاستثمارات تحت شعار “التعاون من أجل الرخاء”.
توضيح مهم من الموارد البشرية حول مراجعة أهلية الضمان الاجتماعي
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا بشأن مراجعة الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
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