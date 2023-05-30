أخبار السعودية.. تحرير المواطن المختطف بلبنان وإلغاء غرامات أنظمة الجمارك وموعد صرف الضمان المطور

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أعلنت قناة الإخبارية – منذ قليل- في نبأ عاجل أن مخابرات الجيش اللبناني حررت المواطن المختطف مشاري المطيري، في بيروت، واعتقلت بعض المطلوبين.

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة في تنفيذ خطتها لتغطية طلب السوق المحلي للمواشي خلال موسم الحج للعام الحالي.

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”.

يتبقى يومان على صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور، الذي يتم إيداعه في حسابات المستفيدين مطلع كل شهر ميلادي.

أعلنت إدارة تعليم الطائف تحويل الدراسة عن بعد اليوم الثلاثاء 10 / 11 / 1444هـ للمدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يبدأ الكثيرون في البحث عن شراء الأغنام سواء أولئك الذين يشترونها كبيرة أو التي يشترونها صغيرة بغرض التسمين.

أصدر برنامج سكني، توضيحًا بشأن التنازل عن الأرض المجانية لأحد أفراد الأسرة مقابل الحصول على أخرى.

كشف البنك المركزي السعودي “ساما” عن تراجع تحويلات الوافدين بالمملكة إلى الخارج، بنحو 22.2 % في الربع الأول من عام 2023.

تستضيف المملكة الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني والندوة الثامنة للاستثمارات تحت شعار “التعاون من أجل الرخاء”.

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا بشأن مراجعة الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

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