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“التعاون الإسلامي” ترحب بتمديد الهدنة في السودان وتُشيد بجهود المملكة
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“التعاون الإسلامي” ترحب بتمديد الهدنة في السودان وتُشيد بجهود المملكة

“التعاون الإسلامي” ترحب بتمديد الهدنة في السودان وتُشيد بجهود المملكة

“التعاون الإسلامي” ترحب بتمديد الهدنة في السودان وتُشيد بجهود المملكة
١٢:٢٤:٢٨ م، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خلال المحادثات بينهما في مدينة جدة، على تمديد وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام.

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المنظمة تطالب بإنهاء النزاع المسلح في السودان

وأعرب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، عن أمله في أن يمهد هذا الاتفاق الطريق نحو وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء النزاع المسلح في السودان بصورة نهائية.

وأشاد بالمساعي الحميدة التي بذلتها المملكة العربية والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل لهذا الاتفاق.

وأكد أن الاتفاق طريق نحو وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء النزاع المسلح في السودان بصورة نهائية، مرحبًا بتمديد الهدنة ووقف إطلاق النار لمدة 5 أيام في السودان خلال المحادثات في جدة.

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تمديد وقف إطلاق النار بين الطرفين لخمسة أيام

وأمس، أعلنت المملكة والولايات المتحدة الأمريكية بمدينة جدة أن ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقعوا على تمديد لاتفاقية 20 مايو لفترة قصيرة لمدة – خمسة أيام – وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية لإتاحة مزيد من الوقت للجهات الإنسانية للقيام بعملهم الحيوي.

وأكد الطرفان عزمهما استخدام التمديد لمدة خمسة أيام لتنفيذ أحكام وقف إطلاق النار الأول التي لم يتحقق بالكامل، بما في ذلك تسليم المزيد من المساعدات الإنسانية.

إضافة إلى تسهيل إصلاح الخدمات الأساسية، وإخلاء الجهات المسلحة من المستشفيات.

وأدانت المملكة والولايات المتحدة الأمريكية استمرار الضربات الجوية والهجمات والتحركات المحظورة.

وقاما بحث الطرفين على احترام التزاماتهما بالامتناع عن تلك الأعمال خلال فترة التمديد لخمسة أيام.

‏‎كما اتفق الطرفان على مناقشة وقف إطلاق نار طويل الأمد قد يستلزم إخلاء القوات من المناطق الحضرية، بما في ذلك منازل المدنيين.

 وإزالة المزيد من العوائق أمام حرية تنقل المدنيين والمساعدات الإنسانية، وتمكين الموظفين الحكوميين من استئناف واجباتهم المعتادة.

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