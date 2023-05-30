مخاوف من وباء عالمي جديد بعد ظهور عدوى لاعلاج لها

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أعرب الخبراء عن مخاوف إزاء عدوى فطرية مقاومة لمضادات الميكروبات تنتشر على مستوى العالم.

والمرض المسمى “Trichophyton indotineae”، عبارة عن فطريات مسببة لما يسمى بـ”السعفة” التي تسبب حكة وبثورًا واحمرارًا للجسد في مختلف مناطق الجسم.

والعدوى من هذه السلالة المضادة للأدوية شائعة في منطقة جنوب آسيا. وتتركز خصوصًا في الهند، إلا أنه تم الإبلاغ عن انتشارها في أوروبا وأمريكا الشمالية.

أحدث الحالات

وأصيبت امرأة في بريطانيا تبلغ من العمر 47 عامًا بهذه العدوى، مما استدعى تدخلات طبية. وانتشرت العدوى لاحقًا إلى زوجها وابنها، مما تسبب في ظهور بثور جميع أنحاء الجسم، وفقًا لموقع ويلز أونلاين.

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ورصدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، زيادة في عدد حالات الإصابة بالسعفة المقاومة للمضادات الحيوية.

وأضافت: “تحدث مقاومة المضادات الحيوية تطور جراثيم مثل البكتيريا والفطريات القدرة على هزيمة الأدوية المصممة لقتلها”.

علاوة على ذلك، فإن السلالة المعدلة وراثيا “وصلت إلى معدلات وبائية” في الهند. وغالبًا ما تكون حالات السعفة التي هذه العدوى الفطرية “شديدة” و”يصعب علاجها”.

العالم ليس مستعدًا

وحذر ديفيد دينينج، أستاذ الأمراض المعدية في الصحة العالمية بجامعة مانشستر، من أن “العالم ليس مستعدًا بعد” لمثل هذا الوباء.

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وقال: “العالم غير مستعد بعد لما من المحتمل أن يصبح وباء يتطور ببطء من هذه الالتهابات الجلدية”.

وقال الدكتور وارن هيمان من الجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية، إن “أنواع الفطريات الجلدية التي تم تحديدها حديثًا” تسبب آفات “شديدة التهابية”.

وهذه الآفات توصف بأنها لويحات “متقشرة”، ولها “حدود حمراء نشطة” تؤثر بشكل رئيسي على الجزء السفلي من الجسم والفخذ. وقد تسبب الآفات المؤلمة الحكة أو إحساسًا بالحرقان.

وأشار الدكتور هيمان إلى أن “الإصابة بالسعفة الشديدة ومقاومة مضادات الفطريات ليست مسألة تضحك”، محذرًا من أن العدوى الفطرية المقاومة “تنتشر في جميع أنحاء العالم” ولا تستجيب للعلاج القياسي.