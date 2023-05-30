وصول الطائرة الإغاثية العاشرة ضمن جسر المملكة الجوي لمساعدة السودان

تواصل – واس:

وصلت إلى مطار بورتسودان الدولي اليوم, الطائرة الإغاثية العاشرة تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

إنفاذ توجيهات خادم الحرمين وولي العهد

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.

كما يأتي وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

وقبل يومين، وصلت مطار بورتسودان الدولي اليوم الطائرة الإغاثية التاسعة تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

تبرعاتِ الحملةِ الشعبية تتجاوز 21 مليون ريال

في الوقت نفسه، تجاوزت الحملة الشعبية للتبرع لإغاثة الشعب السوداني21 مليون ريال، مع استمرار التبرع للحملة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين.

وبلغ مجموع التبرعات حتى الآن، وفقًا لأحدث رصد قامت به صحيفة “تواصل” 21 مليونًا ريالاً، فيما بلغ إجمالي عدد المتبرعين 117 ألفًا و479 شخصًا.

تخفيف المعاناة عن الشعب السوداني

وتستهدف الحملةُ التخفيفَ من معاناة الشعب السوداني جراء الاشتباكات الجارية منذ نحو شهر، وأثرت بشكل خاص على البنية التحتية.

فيما توقفت معظم المستشفيات عن العمل، وتقطعت سبل توصيل المساعدات والإمدادات الطبية.

وشحت المواد الغذائية وحتى مياه الشرب، وتراجعت خدمات الاتصالات والكهرباء، والبنوك.

مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار

وكان خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ، قد وجها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار.

وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا.

ويمكن التبرع عبر منصة “ساهم“، كما يمكنك التبرع عن طريق الحساب البنكي التالي: مصرف الراجحي “SA7080000500608019999908”.

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