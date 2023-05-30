تنبيه بشأن موعد صرف الضمان المطور لشهر يونيو

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يبتقى يومان على صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور، الذي يتم إيداعه في حسابات المستفيدين مطلع كل شهر ميلادي.

وحددت وزارة الموارد البشرية، موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور في اليوم من الشهر الميلادي والذي يوافق يوم الخميس.

وتصدر أهلية المستفيد بعد استيفاء كافة الشروط والأحكام التي وضعتها الوزارة، التي تعمل بدورها على مراجعة البيانات الخاصة بالمستفيدين.

ويتم الإعلان عن نتائج الأهلية في الضمان الاجتماعي يوم السبت 27 مايو -7 ذو القعدة، لتأهيل للمستفيدين الحصول على دعم في الأول من الشهر الميلادي.

ويمكن الاستعلام عن الأهلية عبر هذا الرابط: (اضعط هنا)

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نظام الضمان الاجتماعي المطور

ونظام الضمان الاجتماعي المطور، هو نظام يستهدف الأفراد والأسر الأشد حاجة لتزويدهم بالدعم المادي وتمكين المستحقين لتحسين حالتهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي والتحول من الاحتياج إلى الإنتاج عبر التأهيل والتدريب وتقديم عروض العمل المناسبة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والجهات ذات العلاقة.

وتضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مجموعة من الشروط لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور على النحو التالي:

-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

-كما يجب ألا يزيد دخل المتقدم عن الحد المانع للضمان.

-أن يكون من المقيمين بشكل دائم بالمملكة.

-أن يكون لدى المتقدم سجل مدني.

-ألا يكون يمتلك أي أصول ذات قيمة عالية.

-يجب ألا يكون المتقدم مسجونًا.

-ألا يكون مقيمًا بأي دار علاجية أو إيوائية.

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الفئات المستحقة الحصول على دعم البرنامج:

-الأسر التي ليس لديها من يعولها.

-الأرامل والمطلقات اللاتي لديهن أبناء سعوديين الجنسية.

-المسنين وغير القادرين على العمل ممن وصلوا إلى سن الشيخوخة.

-الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.

–أسر المدمن والمسجون والغائب.

-الأيتام الذين توفى لهم الأم أو الأب.

-لأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة وذوو الهمم.

-المرأة التي ليس لديها من يعولها بعد أن هجرها زوجها.

طريقة التسجيل في البرنامج

عليك اتباع الخطوات التالية لتتمكن من التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم:

-ادخل إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

-إنشاء حساب جديد في البرنامج عليك الضغط على تبويب تسجيل دخول جديد.

-لابد من إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل (رقم الهاتف، الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد حسب للتقويم الهجري).

-إدخال كود التحقق الذي سيتم إرساله على رقم الهاتف الذي أدخلته.

-ارفع بعد ذلك كل الأوراق والمستندات المطلوبة إلكترونيًا.

-ثم اضغط على أيقونة إرسال.