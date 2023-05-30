الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
انخفاض اليورو لـ 4.01 .. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
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انخفاض اليورو لـ 4.01 .. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

انخفاض اليورو لـ 4.01 .. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

انخفاض اليورو لـ 4.01 .. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
١٢:٠٣:٥٠ م، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.01 .

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أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.19

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.63

فرنك سويسري 4.14

أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.03 .

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وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.19

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.64

فرنك سويسري 4.14

وتلقى الدولار الأمريكي دعما قويا بعد التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وكان الدولار قد شهد تذبذبات واضحة مؤخرا نتيجة عدم القدرة على التوصل لاتفاق.

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الكلمات الدلالية:
الدرهم الدولار الذهب العملات المملكة اليورو

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